O significado da nova tatuagem de Angelina Jolie que ela compartilha com sua filha Vivienne

Numa entrevista com a editora de moda Carine Roitfeld, como parte do seu projeto CR Fashion Book, Jolie comentou sobre sua última tatuagem: “eu fiz ‘Stay Gold’ (mantenha-se dourada) com minha filha ‘Viv’ durante o tempo que estivemos em The Outsiders”, explicou para a intérprete “Esta frase significa muito para nós separadamente e juntas”.

O pássaro no peito

Também falou sobre outras tatuagens que compartilha com seus outros filhos, uma muito especial: "Também há um pássaro que compartilho com alguns dos meus filhos e que é pessoal para nós". Embora não tenha especificado com quais e se eles têm na mesma área do corpo. Jolie exibe um pássaro tatuado no centro de seu peito.

Na entrevista, a atriz falou sobre seus projetos na moda. Atualmente, ela está liderando um estúdio e marca de moda em Nova York, chamado Atelier Jolie, e no entretenimento, tanto no cinema quanto no teatro.

Também falou sobre sua vida pessoal e destacou a importância da maternidade em sua vida: “No momento em que você se torna mãe, nunca mais volta a ser ‘a primeira’. Sua vida é para outro. É uma sensação linda.”

