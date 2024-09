Lady Gaga exibiu seu anel de noivado, mas esse detalhe deixou as redes sociais de boca aberta

Lady Gaga fez uma entrada totalmente incrível no Festival de Cinema de Veneza, surpreendendo a todos com seu enorme sorriso e seu cabelo loiro incomparável. No entanto, o que realmente chamou a atenção de todos foi seu impressionante anel de noivado, presente de seu noivo, Michael Polansky.

Lady Gaga estava elegante e cheia de glamour ao exibir seu grande anel de noivado

A reconhecida atriz e cantora de 38 anos de idade compareceu ao photocall de seu novo filme Joker: Folie À Deux, brilhando com o glamour do velho Hollywood, vestindo um elegante vestido preto de mangas compridas e complementado com um sofisticado boina parisiense e saltos pretos, conforme relatado por Genial.

Lady Gaga Anel de noivado (Mondadori Portfolio/Mondadori Portfolio via Getty Im)

No entanto, o que realmente chamou a atenção de todos foi o impressionante anel de noivado dela, que Lady Gaga não hesitou em exibir diante da dezena de fotógrafos presentes. A joia em questão, com um grande diamante oval montado em uma faixa, é um símbolo do profundo amor e compromisso entre a artista e o empresário.

O anel de noivado de Lady Gaga surpreendeu seus fãs nas redes sociais

Esta aparição pública marca a primeira vez que Lady Gaga mostra abertamente seu anel de noivado, alimentando os rumores que começaram a circular em abril passado, quando foi vista usando uma joia semelhante. Todos os rumores se intensificaram em julho, quando Gaga e Polansky foram apresentados ao Primeiro Ministro da França, Gabriel Attal, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O incrível anel de noivado de Lady Gaga rapidamente se tornou o centro das atenções, com seus fãs e amantes de joias elogiando o tamanho do diamante. A estrela pop e atriz de Hollywood desencadeou uma onda de comentários e especulações nas redes sociais.

“Quantos quilates terá?!”, “O anel da Lady Gaga é verdadeiramente um símbolo de amor e compromisso”, “Ela tem um anel lindo”, comentaram alguns fãs.