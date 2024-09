Demi Moore confessou que fez uma rotina de exercícios humilhante para recuperar sua forma

A beleza é muito valorizada no mundo, especialmente no mundo do entretenimento. É por isso que o último filme de Demi Moore está arrebentando. “A substância” será impossível de esquecer, pois aborda temas como juventude e pertencimento. É um filme de drama e terror corporal que estreou na semana passada.

Demi interpreta Elisabeth Sparkle, uma apresentadora de televisão de 50 anos cujo programa foi cancelado devido à baixa audiência. Ela busca de todas as formas possíveis projetar uma imagem perfeita, recorrendo a uma substância misteriosa e mágica que a fará voltar ao topo.

A poção faz com que Elisabeth se clone e sua nova versão seja mais jovem, atraente e desperta, a quem ela chama de Sue. Ela sai da coluna vertebral da estrela de TV. Mas logo tudo deixa de ser tão cor-de-rosa, para viver o horror.

Demi: ‘Coloquei muita pressão em mim mesma’

A propósito do seu recente filme, a estrela de Hollywood revelou algumas das situações mais extremas que passou para conseguir uma figura impactante e assim não perder o seu lugar na indústria do cinema. As suas rotinas de exercício pareciam mais uma penitência a pagar do que um momento satisfatório.

De acordo com o portal Page Six, Demi passou por esse episódio exaustivo quando deu à luz Scout LaRue, sua segunda filha, em 1991. Ela teve um total de três filhas com o ator Bruce Willis. Ela morava em Malibu, Califórnia, e diariamente pedalava 96,5 quilômetros de ida e volta para o trabalho, pois estava filmando "Uma Proposta Indecente".

Aos 29 anos, Moore buscava a perfeição enquanto era mãe de duas meninas: "Eu a alimentava (Scout) durante a noite, me levantava no escuro com um treinador... ia de bicicleta até a Paramount, mesmo onde estávamos filmando; então filmava um dia inteiro, que geralmente é um dia de 12 horas; e então começava tudo de novo", disse Moore durante uma nova entrevista com "CBS Sunday Morning" neste domingo, 22 de setembro.

A atriz de 61 anos revelou que naquela época suas expectativas sobre sua recuperação pós-parto eram pouco realistas: "Coloco muita pressão sobre mim mesma. (...) Tive experiências em que me disseram que deveria perder peso. E todas essas experiências, embora possam ter sido vergonhosas e humilhantes, são o que fiz a mim mesma por isso".

Além disso, enfatizou que “apenas pensar no que fiz ao meu corpo é uma loucura, é ridículo. (...) Naquele momento, voltar ao meu corpo anterior à gravidez era tudo para mim”, e concluiu dizendo que na realidade recuperar a forma após dar à luz “provavelmente” não “importa tanto”.