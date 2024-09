O escândalo sexual de Jennifer Lopez que causou seu divórcio: Ben Affleck teria descoberto

Hollywood tem sido abalada após a detenção de Sean Diddy Combs que acabou por abrir a caixa de Pandora, ‘manchando’ mais de uma estrela do mundo da música e do entretenimento, depois do rapper ter sido acusado de vários atos violentos, posse de armas, drogas, violação e uma rede de tráfico sexual, além de pedofilia e polêmicas festas que teriam sido frequentadas por figuras como Leonardo DiCaprio, membros do clã Kardashian, Pink, Ashton Kutcher, entre outros.

A polêmica prisão do rapper, de 54 anos, acabou reavivando momentos controversos como as acusações de abusos que Justin Bieber teria sofrido depois que Usher o deixou aos cuidados de Diddy, além do escândalo sexual com Jennifer Lopez, com quem teve um relacionamento curto e intenso que começou em 1999, quando se conheceram no set de filmagem do vídeo musical 'If You Had my Love', e que teria terminado em 2001.

Embora o relacionamento tenha sido curto, ambos tiveram que enfrentar fortes controvérsias, incluindo um tiroteio que teria levado à sua prisão e um escândalo sexual que, dizem, pode ter sido a razão pela qual Jennifer Lopez e Ben Affleck terminaram seu casamento.

A polêmica do vídeo sexual de Jennifer Lopez e Sean Diddy Combs ressurge

No dia 16 de setembro passado, Sean Diddy Combs foi preso em um hotel de Manhattan após um ano de investigações e acusações de sua ex-parceira, Cassie Ventura, de ter sido vítima de vários atos de abuso durante os 11 anos de relacionamento.

No entanto, isso seria apenas a ponta do iceberg de uma rede de tráfico que seria descoberta, pois apenas um dia após a sua prisão, foi divulgado um vídeo das festas que ele realizava em sua grande mansão, onde menores de idade compareciam, razão pela qual se especula que ele teria abusado de Justin Bieber e até mesmo é relacionado com a morte de Aaron Carter.

Jennifer Lopez não escapou de toda essa polêmica, de quem se diz que Sean Diddy Combs tinha uma "fixação", senão uma "obsessão" por ela e que teria sido o rapper quem terminou o casamento da cantora com Criss Judd: "Diddy está obcecado por Jennifer e tem grande parte da culpa por arruinar seu casamento com Judd", além disso, uma fonte revelou que existe um vídeo íntimo dos dois que acabou abalando o casamento da "Diva do Bronx".

"As pessoas próximas a Diddy dizem que, quando estavam saindo, ele fez um vídeo deles fazendo amor apaixonadamente."

