‘Monstros: Irmãos Menéndez - Assassinos dos Pais’ na Netflix: onde estão detidos 28 anos após o caso?

Este novo conteúdo em Netflix fala sobre como, em 1989, os irmãos Lyle e Erik Menéndez cometeram um dos assassinatos mais chocantes da história recente dos Estados Unidos. Em sua casa em Beverly Hills, eles atiraram à queima-roupa contra seus pais, José e Kitty Menéndez, enquanto assistiam televisão.

Durante meses, conseguiram evitar suspeitas, alegando que o crime tinha sido obra da máfia, devido ao sucesso empresarial de seu pai.

No entanto, a sua cartada desmoronou quando Erik confessou o crime ao seu terapeuta.

Versão dos irmãos

Nos julgamentos que se seguiram, os Menéndez alegaram que o assassinato foi resultado de anos de abusos sexuais, físicos e psicológicos cometidos pelo pai deles. Eles testemunharam que temiam por suas vidas e que a situação havia se tornado insustentável.

Embora tenham apresentado provas e testemunhos, incluindo de familiares que confirmaram os abusos, os promotores argumentaram que o motivo era a ambição: os irmãos queriam herdar a fortuna da família. Esse confronto entre duas narrativas opostas capturou a atenção da mídia.

O primeiro julgamento, televisionado em 1993, foi seguido de perto por milhões de americanos e terminou sem um veredicto porque os jurados não conseguiram chegar a um acordo.

O segundo julgamento, realizado em 1996, resultou na condenação dos irmãos por assassinato em primeiro grau e conspiração para cometer homicídio. Ambos foram sentenciados à prisão perpétua sem possibilidade de condicional, encerrando assim um dos capítulos mais dramáticos da história criminal dos Estados Unidos.

Por mais de 20 anos, Lyle e Erik estiveram presos em prisões separadas. No entanto, em 2018, foram reunidos no Centro Correcional Richard J. Donovan, na Califórnia, onde agora cumprem suas sentenças na mesma unidade.

Recentemente, o caso voltou a ser tema de debate com a aparição de novas evidências, como cartas escritas por Erik detalhando o abuso sofrido por seu pai. Essas evidências levaram seus advogados a apresentar um pedido de habeas corpus, buscando uma possível revisão da condenação.

A temporada mais recente de Monstros na Netflix, criada por Ryan Murphy, trouxe de volta à conversa pública o caso dos Menéndez. A série explora não apenas os fatos brutais do crime, mas também o pano de fundo familiar, os abusos e as complexidades do julgamento.

Esta nova representação tem gerado debates sobre a justiça, o impacto dos abusos e até que ponto as experiências traumáticas podem influenciar decisões extremas como o assassinato.