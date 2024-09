Lançamentos da Netflix para o último fim de semana de setembro: tudo o que chega em 28 e 29

Uma das formas mais fáceis de desfrutar de um fim de semana de relaxamento, mas também muito divertido, é ficar na cama assistindo a todas as séries e filmes recém-chegados ao Netflix.

O gigante do streaming parece saber disso, pois agenda estreias de vários projetos praticamente todos os sábados e domingos, e não será diferente durante o último fim de semana de setembro.

Entre os dias 28 e 29 deste mês, a plataforma irá adicionar uma pequena lista de produções à sua biblioteca, mas todas são ideais para fazer uma pequena maratona, seja sozinho ou acompanhado de um ente querido.

Séries e filmes que chegam à Netflix no último fim de semana de setembro

Queres saber pontualmente o que vai chegar à biblioteca da Netflix na América Latina neste fim de semana? Basta continuar deslizando para descobrir junto com suas respectivas sinopses oficiais.

American Underdog: a história de Kurt Warner

Zachary Levi, Anna Paquin e Dennis Quaid são as estrelas principais deste emocionante drama esportivo, inspirado em eventos reais, perfeito para assistir com todos os membros da família.

Sinopse: Um funcionário de supermercado tem a oportunidade de ter sucesso no Super Bowl quando é recrutado por uma equipe profissional de futebol americano. Baseado em uma história real.

Data de lançamento: 28 de setembro.

Sakuna of Rice and Ruin (novos episódios)

Uma série de novos episódios do anime com as vozes de Naomi Ohzora, Rika Kinugawa e Takashi Narumi chegará à Netflix neste fim de semana para o deleite de todos os seus fãs.

Sinopse: Castigada com o desterro por seu comportamento preguiçoso e gastador, uma deusa da colheita deve cultivar arroz e proteger um grupo de humanos em uma ilha repleta de demônios.

Data de lançamento: 28 de setembro.

Amor na porta ao lado (novos episódios)

A plataforma de streaming também receberá neste "fim de semana" dois novos episódios deste k-drama estrelado por Jung Hae-in e Jung So-min; resumidamente, os capítulos 9 e 10 serão lançados.

Sinopse: Em uma tentativa de reconstruir sua vida, uma mulher volta para a Coreia e se reencontra com um amigo de infância, com quem compartilha uma história complicada.