Fotos de Jennifer Lopez na cama com Sean Diddy Combs e outros casais estão sendo divulgadas

O escândalo em torno da prisão do rapper Sean Diddy Combs continua devido às revelações sobre suas festas com supostas ofertas de sexo e drogas, assim como por supostamente forçar homens e mulheres a ter relações sexuais sob efeito de drogas, enquanto os gravava para usar os vídeos contra eles mesmos. Em meio à polêmica, o nome de Jennifer Lopez surgiu.

ANÚNCIO

As pessoas que estiveram relacionadas com o fundador da Bad Boy Records permanecem em silêncio, evitando serem vinculadas às suas ações criminosas, e entre elas está a atriz e cantora Jennifer Lopez, com quem ele teve um relacionamento sentimental de 1999 a 2001.

Enquanto o processo judicial contra o magnata da música de 54 anos continua, mais detalhes sobre sua vida e suas festas estão surgindo. Atualmente, os usuários compartilharam nas redes uma foto dele com Jennifer Lopez, deitados em uma cama com outros casais durante a festa ‘I Need A Girl’ do Quatro de Julho nos Hamptons em 2000.

Em uma das fotografias, vê-se Diddy Combs deitado na cama com Jlo, também estão a falecida R&B Aaliyah, o falecido executivo discográfico Andre Harrell, a modelo Natane Adcock e Damon Dash. Todos estão vestidos de branco, exceto Diddy, Jennifer e Natane.

Na outra imagem, está o casal com um grupo maior, todos sobre almofadas brancas e muito juntos uns aos outros.

Jennifer Lopez terminou com Sean Diddy Combs por ser infiel

Entertainment Weekly lembrou que Jennifer Lopez disse à Vibe Magazine em 2003 que ela terminou com Sean Diddy Combs por infidelidade, embora nunca o tenha pego em flagrante, ela sabia.

“Era a primeira vez que alguém não era fiel a mim... Eu estava em um relacionamento com Puff no qual não parava de chorar, estava desequilibrada e enlouquecendo. Minha vida desabou”, disse Jlo na época.

“Nunca o vi, mas eu sabia. Ele me dizia que ia para a discoteca por algumas horas e nunca mais voltava naquela noite. Era realmente essa a vida que ele queria? Não. Ele tinha que pensar bem. Eu quero estar em uma casa com crianças daqui a 10 anos me perguntando onde está essa pessoa às 3 da manhã?”, refletiu.