“Estão super apaixonados”: garantem que o relacionamento de Brad Pitt está sério

Inés de Ramón e Brad Pitt na carpete vermelha do filme 'Wolfs' em 1 de setembro no Festival Internacional de Cinema de Veneza

Fontes próximas a Brad Pitt e sua namorada 29 anos mais nova, Inés de Ramón, afirmaram que o casal está muito sério em seu relacionamento e que estão “super apaixonados”.

O Quien publicou que uma fonte disse à Us Weekly que “eles estão super apaixonados. É algo magnífico (eles tornaram público seu romance em Veneza)”.

Embora Brad Pitt e Inés de Ramon tenham se apresentado oficialmente como casal durante a estreia do novo filme do ator 'Wolfs', na 81ª edição do Festival de Cinema de Veneza em 2024, eles já tinham sido vistos juntos em várias ocasiões, a primeira vez foi durante um concerto do Bono em 2022, depois em uma festa após o Oscar, e posteriormente em mais eventos.

Quem também mencionou que outra fonte expressou que o ator e a designer de joias se dão muito bem porque têm muitas coisas em comum, incluindo o gosto pela arte e pela música, além disso, ela traz o melhor dele à tona.

“A Brad adora apresentar a Inês aos seus amigos porque é um prazer estar com ela. Ela traz o melhor de Brad. As coisas estão sérias entre Brad e Inês. Ele está muito comprometido com ela e com o futuro deles”, disse a fonte.

Quem é Inés de Ramón? A nova namorada de Brad Pitt

Após o relacionamento de Inés de Ramón com Brad Pitt ser revelado, muitos se perguntam quem é ela. A designer de joias nasceu em 19 de dezembro de 1992 em Nova Jersey, Estados Unidos, e tem raízes espanholas.

A família de Inés é de Madrid, mas seu pai é um banqueiro suíço. A mulher, de 31 anos, se formou em administração de empresas na Universidade de Genebra, na Suíça.

A sua carreira centrou-se em joalharia e moda, tendo trabalhado para marcas reconhecidas como Christie’s e de Grisogono. Atualmente, é diretora de Vendas e Relações Públicas na prestigiosa joalharia Anita Ko.