Ela é Eve Hewson, filha do Bono, vocalista do U2, que estrela ‘The Undoing’ com Nicole Kidman

‘The Undoing’ é uma das séries mais recentes da Netflix que tem sido um grande sucesso e é estrelada por Nicole Kidman, Liev Schreiber e Eve Hewson.

Esta última é filha de ninguém menos que Paul David Hewson, mais conhecido como Bono, o vocalista do U2, e tem surpreendido com seu talento e beleza.

Eve interpreta Amelia Sacks, uma jovem que está prestes a se casar com Benji Winbury, filho de Greer Garrison Winbury, interpretada por Nicole Kidman.

A futura sogra de Geer, Amelia, não gosta muito dela, além de achar que Amelia não faz muito esforço para se encaixar em sua família prestigiosa, mas tudo mudará quando a melhor amiga de Amelia, Merrit, for assassinada.

Eve Hewson protagoniza ‘A Garota Perfeita’ com Nicole Kidman

Eve Hewson tem 33 anos e sua carreira como atriz está decolando aos poucos, ela já participou de diferentes filmes e séries como ‘Detrás de sus ojos’, Robin Hood, Flora e filho e Malas irmãs.

Embora inicialmente seus pais, Paul David Hewson e Alison Stewart, se opuseram a que ela se tornasse atriz, ela foi muito determinada a seguir sua paixão e seu sonho, e se mudou da Irlanda, onde morava, para estudar um programa de teatro e interpretação na Universidade de Nova York.

O seu primeiro papel importante foi no filme ‘This Must Be the Place’ em 2011 e aos poucos tem vindo a construir a sua carreira e acumular sucessos nela.

Agora, em breve, ela participará do novo filme do diretor Noah Baumbach, que ainda não tem nome, mas contará com grandes estrelas como George Clooney, Laura Dern e Adam Sandler.

Através de suas redes sociais, Eve compartilha parte de sua vida pessoal e mostra o quão feliz e divertida é, recebendo muito amor e apoio de seus seguidores e fãs.

Quanto ao romance, a filha do famoso cantor teve um relacionamento com James Lafferty de 2010 a 2015, e depois namorou com Max Minghella, mas terminaram e atualmente não se sabe se ela tem um namorado ou está saindo com alguém.