Caso P. Diddy: desde a detenção do rapper, suas reproduções nas plataformas de streaming aumentaram

O renomado rapper Sean ‘P. Diddy’ Combs tem experimentado um aumento significativo nas reproduções de sua música em várias plataformas de streaming desde sua recente prisão e as graves acusações que enfrenta.

De acordo com relatos online, há dados da Luminate, a empresa que analisa o consumo de música, que mostram que o catálogo de Diddy teve um aumento de 18,3% em suas transmissões sob demanda na semana seguinte à sua detenção.

O professor de gestão da indústria musical no Berklee College of Music, George Howard, afirma que este fenômeno não é inesperado. A curiosidade do público pelo escândalo tem levado muitos a procurar sua música.

Howard compara esse comportamento com uma busca no Google, onde as pessoas tentam entender a vida e a carreira de um artista envolvido em controvérsias legais. "A música se torna apenas mais uma peça de informação enquanto as pessoas buscam entender as atrocidades", comentou.

Reações na indústria musical

Esse tipo de reações não são incomuns na indústria musical. Após escândalos, muitos artistas viram um aumento em suas estatísticas de streaming.

Howard menciona o caso do cantor R. Kelly, cujo consumo musical quase duplicou após a divulgação de um documentário que o acusava de abusos.

A facilidade de acesso à música em streaming permite que os ouvintes escutem sem a pressão de ter que comprar um disco, o que pode explicar o aumento da popularidade de Diddy neste momento.

Casos graves e seu impacto

As acusações contra o rapper são graves. Ele está enfrentando acusações de tráfico sexual e crime organizado em nível federal, abrangendo denúncias que datam de 2008, onde é acusado de abusar, ameaçar e coagir mulheres para satisfazer seus desejos sexuais.

P. Diddy declarou sua inocência perante essas acusações, mas enquanto a controvérsia continua, sua música continua atraindo a atenção do público, gerando um interesse que poderia afetar sua carreira a longo prazo.