A Fórmula 1 se despede de Daniel Ricciardo

Considerado um dos pilotos mais carismáticos e talentosos da última década na Fórmula 1, Daniel Ricciardo se despede da máxima categoria do esporte a motor ao ser dispensado da equipe VCarb e não ser considerado por nenhuma outra equipe, que já têm seus pilotos contratados para os próximos anos, fechando as possibilidades para o australiano de ter um assento para continuar competindo.

Qual foi a trajetória de Daniel Ricciardo na Fórmula 1?

Com uma carreira marcada por momentos brilhantes, seu talento não passou despercebido, levando-o a estrear na Fórmula 1 com a equipe HRT (Hispania Racing Team) em 2011. Embora suas primeiras temporadas tenham sido difíceis, seu potencial era evidente.

Em 2014, Ricciardo juntou-se à Red Bull Racing, onde atingiu o auge de sua carreira. Naquele ano, surpreendeu o mundo ao vencer três grandes prêmios, tornando-se o primeiro australiano a vencer uma corrida de Fórmula 1 desde 1981. Suas vitórias no Canadá, Hungria e Bélgica não apenas solidificaram seu lugar na equipe, mas também o estabeleceram como um sério concorrente no campeonato.

Ricciardo é conhecido por seu estilo de condução agressivo e sua habilidade para fazer ultrapassagens ousadas, suas conquistas com a equipe austríaca incluem múltiplos pódios e dois terceiros lugares no campeonato de pilotos em 2014, onde ele competiu contra seu companheiro de equipe, o quatro vezes campeão mundial, Sebastian Vettel. A química e a rivalidade entre os dois pilotos chamaram a atenção dos fãs e da mídia, elevando o perfil de Daniel no esporte.

Em 2016, ele manteve sua sequência de sucesso, alcançando várias vitórias e permanecendo competitivo; no entanto, a chegada de novas regulamentações em 2017 afetou seu desempenho; apesar desses obstáculos, ele conquistou mais algumas vitórias em 2018.

Para o próximo ano, Ricciardo tomou uma decisão inesperada ao se juntar à Renault, essa mudança surpreendeu muitos, pois a Red Bull era uma das equipes mais competitivas do grid, mas o piloto buscava um novo desafio e a oportunidade de liderar uma equipe em crescimento. Durante seu tempo na nova escuderia, ele experimentou altos e baixos, embora tenha mostrado lampejos de seu talento, as vitórias não chegaram e a competitividade da equipe não atendeu às expectativas iniciais.

Daniel destacou-se como uma figura popular no paddock, conhecido por sua atitude positiva e habilidade de se conectar com os fãs. Seu carisma, tanto dentro quanto fora da pista, o tornou um favorito nas redes sociais e um embaixador do esporte, por isso ele sempre esteve no radar da Fórmula 1.

Em 2021, Ricciardo juntou-se à McLaren com a esperança de revitalizar sua carreira e voltar ao caminho do sucesso, sua primeira temporada com a equipe teve altos e baixos, mas culminou com uma vitória no Grande Prêmio da Itália, uma conquista que lhe permitiu mostrar que ainda tinha o necessário para competir no mais alto nível. No entanto, à medida que a temporada de 2022 avançava, a competitividade da equipe começou a desaparecer e as críticas ao desempenho de Ricciardo aumentaram.

A McLaren decidiu dispensar seus serviços em 2023, encerrando seu contrato antecipadamente, esta demissão foi um momento doloroso tanto para Ricciardo como para seus seguidores, que o viram lutar com as limitações do carro e a pressão de atender às expectativas. Em declarações posteriores, o piloto admitiu que o processo foi difícil, mas também expressou seu desejo de continuar competindo e encontrar uma nova oportunidade na Fórmula 1.

O australiano voltou para a Red Bull em 2024 como piloto reserva e posteriormente conseguiu um lugar na AlphaTauri; até houve muitas versões de que poderia substituir o mexicano Sérgio Pérez na Red Bull se demonstrasse um desempenho melhor que o mexicano; apesar de seus esforços, os resultados não foram os esperados e a equipe decidiu dispensá-lo antes do final da temporada de 2024.

O que vem a seguir para o piloto australiano?

O futuro de Ricciardo é incerto, o piloto descartou a possibilidade de competir na IndyCar, alegando que as pistas ovais lhe dão "medo" e indicou que, por enquanto, desfrutará de um merecido descanso e avaliará as opções que surgirão no futuro.

Com a saída de Daniel, a Red Bull inicia um novo capítulo, Liam Lawson, um jovem talento neozelandês, ocupará o assento vago na VCarb ao lado de Yuki Tsunoda.

Apesar dos desafios recentes, o legado de Daniel Ricciardo na Fórmula 1 é inegável. Seu estilo de pilotagem, sua personalidade vibrante e sua capacidade de entreter os fãs o tornaram uma referência neste esporte.

Números:

Conseguiu 8 vitórias em 14 temporadas na Fórmula 1.

Registraram-se 32 pódios e mil 329 pontos totais na categoria máxima.