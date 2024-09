3 filmes de Stephen King que você pode assistir na Netflix: perfeitos para uma maratona de sustos

Com dezenas de romances publicados e centenas de contos, principalmente no gênero de terror e sobrenatural, ao longo de décadas de carreira, Stephen King é considerado o ‘mestre do terror’.

Sua destacada carreira começou no início dos anos setenta com o lançamento de ‘Carrie’. O romance foi adaptado para o cinema alguns anos depois e se tornou um tremendo sucesso de bilheteria.

Desde aquele momento, mais de 40 obras escritas do autor foram adaptadas para a tela pequena e grande, uma conquista que poucos alcançaram e o tornou um nome conhecido por todos.

E mesmo aqueles que não gostam de terror, podem reconhecer que os filmes baseados em suas criações literárias são principalmente clássicos do gênero que assustaram gerações.

3 filmes baseados em romances de Stephen King para assistir na Netflix

Por isso, os longas-metragens baseados em suas histórias são perfeitos para assistir em uma maratona de terror. Nesse sentido, a Netflix possui várias adaptações dos livros de Stephen King.

A seguir, apresentamos três das melhores disponíveis na plataforma.

Jogo Perigoso

Carla Gugino, Bruce Greenwood e Henry Thomas lideram este thriller psicológico sufocante dirigido e editado por Mike Flanagan e baseado no romance homônimo de Stephen King.

Sinopse: O jogo sexual do marido dá errado e Jessie, algemada à cama em uma casa isolada, enfrenta visões distorcidas, segredos sombrios e uma escolha difícil.

1922

Thomas Jane, Molly Parker e Dylan Schmid protagonizam este filme de terror baseado em um conto de King que está em seu livro de antologia assustador ‘Escuridão Total, Sem Estrelas’.

Sinopse: Um fazendeiro admite ter assassinado sua esposa, mas sua morte é apenas o início de uma história macabra.

O Nevoeiro

Thomas Jane, Marcia Gay Harden e Laurie Holden lideram o elenco deste longa-metragem inspirado no conto ‘A Névoa de King’, que foi publicado como parte da antologia Skeleton Crew.

Sinopse: Depois de uma tempestade brutal devastar uma pequena cidade, os residentes descobrem uma névoa maligna pairando sobre suas casas e matando aqueles que ficam do lado de fora.