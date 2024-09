The Cure está de volta com ‘Alone’, seu primeiro single em 16 anos: quando eles lançarão um novo álbum?

The Cure

Robert Smith, centro, y Simon Gallup, derecha, de The Cure, durante su presentación en el festival Corona Capital en la Ciudad de México, el domingo 19 de noviembre de 2023. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Depois de mais de uma década sem lançar música nova, The Cure fez seu retorno triunfal com o lançamento de ‘Alone’, seu primeiro single lançado em 26 de setembro. Esta música serve como um teaser de seu aguardado álbum ‘Songs of a Lost World’.

Aqui estão mais detalhes sobre a nova produção, e tudo o que precisas saber sobre o seu lançamento.

Os detalhes da nova música de The Cure

A estreia ocorreu mundialmente através da BBC 6 Music, marcando um momento especial para os fãs da banda. ‘Alone’ tem a duração de 6:48 minutos e apresenta uma extensa introdução instrumental antes de ouvirmos a primeira linha: “Este é o final de cada música que cantamos”.

A música já está disponível em várias plataformas de streaming, incluindo Spotify, Apple Music e Amazon Music. Além disso, The Cure lançou um vídeo com a letra da música em seu canal oficial no YouTube.

Robert Smith, o vocalista e líder da banda, destacou em um comunicado a importância desta música no processo criativo de ‘Songs of a Lost World’, gerando grande expectativa entre seus seguidores sobre o que está por vir.

Quando é lançado o álbum completo?

Com este emocionante retorno, The Cure reafirma seu legado no mundo da música e deixa seus fãs ansiosos para ouvir o álbum completo.

Que estará disponível em 1º de novembro, através das principais plataformas de streaming.

Espera-se que ‘Songs of a Lost World’ quebre recordes, pois a banda se posicionou como uma das mais emblemáticas ao longo da história musical.

Então resta esperar para ouvir o novo de The Cure, com Robert Smith e companhia.