Sem Rock in Rio, Globoplay estreia série sobre roqueiros em outubro

Digão (vocalista do Raimundos) Marcelo Barbosa (guitarrista do Angra) e Paulo Baron

Depois do Rock in Rio 2024, diferentes gerações de bandas de rock se encontram em ‘Garimpeiros do Rock’, série inédita que chega ao catálogo Globoplay no dia 1º de outubro. Além do streaming, a produção com 11 episódios também estreia, na mesma data, no canal fechado Bis.

ANÚNCIO

A produção conduz o público para uma aventura em busca de novas bandas e talentos do gênero que marcou gerações. Segundo a sinopse divulgada à imprensa, 11 bandas estão programadas para aparecer nesta série que mostra a busca por novas promessas do gênero e também veteranos da música .

Denominada como um documentário vivo, ela explora os bastidores da atual cena do rock e traz à tona as histórias, dificuldades e conquistas daqueles que mantêm a chama desse movimento acesa.

Com a participação de importantes nomes do show business, Garimpeiros do Rock é conduzida por Paulo Baron, empresário e produtor musical com trabalhos dentro e fora do Brasil, e Orlando Custódio, músico, empresário, publicitário e CEO da Red Records Music.

Juntos, eles se lançam em uma jornada on the road, em busca de artistas fora do radar da grande mídia, que podem ser as próximas estrelas do rock nacional.

Em cada episódio, o público será apresentado a uma nova banda, que terá de provar seu valor diante dos exigentes olhos de Baron e Custódio. Enquanto Baron coloca em prática sua vasta experiência no mundo dos negócios musicais, Custódio, sempre atento às tendências e inovações, avalia o potencial criativo e sonoro dos talentos emergentes.

“As performances, as histórias de vida e os desafios enfrentados por cada banda são o centro das atenções, em uma narrativa que explora quem está pronto para brilhar e quem pode ficar pelo caminho”, contou Orlando.

ANÚNCIO

A série é um mergulho profundo nas raízes e na evolução do rock, abordando suas influências, o que o torna relevante nos dias de hoje e o impacto que o gênero ainda tem na sociedade.

Entre as entrevistas com ícones da música, o público pode esperar Rudolf Schenker do Scorpions, Kiko Loureiro, da Megadeth, Ney Matogrosso, Phillip Seabra da Plebe Rude contando muitas histórias do rock de Brasília, Digão dos Raimundos e muitos outros grandes convidados.