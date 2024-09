Robert De Niro critica fortemente Donald Trump na estreia de ‘Megalopolis’: “Ele quer destruir o país”

A recente estreia de “Megalopolis” em Nova York não apenas se tornou um evento cinematográfico, mas também um cenário de crítica política.

ANÚNCIO

Robert De Niro, num tom mordaz, expressou seu desprezo pelo ex-presidente Donald Trump, sugerindo que sua incapacidade de liderar se reflete em seu desejo de “destruir o país”.

Este comentário arrancou risadas da plateia, mas também destacou a seriedade da mensagem que o ator queria transmitir.

Críticas à administração de Trump

Durante um painel de discussão que ocorreu antes da exibição do filme, De Niro levantou uma hipótese que fez todos rirem: "Imaginem Donald Trump dirigindo este filme. Não iria a lugar nenhum, seria um caos total".

Suas palavras destacam não apenas sua aversão a Trump, mas também uma crítica mais ampla à política atual, comparando a narrativa fictícia de ‘Megalopolis’ com a ansiedade eleitoral que os Estados Unidos enfrentam.

O diretor Francis Ford Coppola e o renomado cineasta Spike Lee acompanharam De Niro no painel, onde foram discutidas preocupações sobre o futuro do cinema e, mais importante ainda, o estado da democracia no país.

De Niro mostrou preocupação com a situação política, afirmando: "Não se trata de ser ou não um verdadeiro republicano, mas não podemos permitir que alguém como Trump esteja no comando".

ANÚNCIO

Spike Lee apoiou esta opinião, instando todos a se registrarem para votar e participarem ativamente no próximo processo eleitoral. "Este ano será crucial", enfatizou Lee, destacando a importância da participação cidadã para contrariar as tendências autoritárias.

O filme ‘Megalópolis’ tem sido objeto de atenção tanto pelo seu conteúdo quanto pelo contexto em que é apresentado.

Com um orçamento de US$ 120 milhões, Coppola trabalhou por décadas para levar este projeto para a tela, refletindo sua visão de um futuro no qual a humanidade precisa unir forças apesar das diferenças políticas. A obra estreia em um clima de crescente polarização, o que adiciona uma camada de relevância às palavras de De Niro neste importante evento.