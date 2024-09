Real Madrid é ‘elétrico’ e de ‘luxo’: os jogadores ‘merengues’ ganham de presente os melhores modelos BMW

Começou a temporada 2024/2025 na Liga espanhola e o Real Madrid começou com muito luxo e, além disso, eletrificado. Graças ao acordo comercial do clube, apelidado de ‘merengue’, com a marca automotiva alemã BMW, os jogadores do elenco de honra da equipe madrilenha receberam como presente um modelo elétrico do ano, informou o próprio Real Madrid através de suas redes.

É a terceira temporada em que a montadora alemã fornece carros aos jogadores do atual campeão da Liga dos Campeões, sempre com modelos que reforcem a imagem de sustentabilidade e inovação que a BMW pretende promover.

Veja os modelos para eles escolherem

Este ano, os jogadores do Real Madrid puderam escolher seu novo carro entre quatro modelos, todos elétricos, com valores que chegaram a um máximo de US$ 186 mil. São os BMW iX, i7, i5 e o exclusivo XM. O site da Globo confirmou que o atacante brasileiro Vinícius Jr. escolheu o carro mais caro, o i7 M70 xDrive. De acordo com o mesmo portal brasileiro, o modelo mais procurado pela equipe do Real Madrid foi o BMW XM, um veículo híbrido com ótimo desempenho, ideal para o estilo de vida urbano e interurbano dos atletas. Uma das principais características do XM é que ele possui um motor híbrido potente, que permite funcionar 100% elétrico até 88 quilômetros por hora.

Não apenas os jogadores...

O benefício dos carros de presente não foi apenas para os jogadores, também a equipe técnica do ‘merengue’ pôde escolher entre os quatro modelos disponíveis. Por exemplo, o técnico italiano Carlo Ancelotti recebeu um BMW i5 M60 xDrive, avaliado em 114.000 euros.

Espera-se que o elenco principal do Real Madrid feminino e a equipe de basquete ‘merengue’ também recebam veículos BMW.

