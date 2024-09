O movimento do príncipe William e Kate que poderia afetar Harry e Meghan nos Estados Unidos

Desde que o príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle decidiram renunciar aos seus deveres reais, houve uma relação que foi posta em questão: a dos duques de Sussex com os príncipes de Gales. Agora, de acordo com a imprensa britânica, parece que o príncipe William e sua esposa, Kate Middleton, podem tomar uma decisão que afetaria Harry e Meghan, causando mais distância na já fragilizada relação entre eles.

Há vários anos, os filhos do rei Charles III e suas esposas costumavam trabalhar como uma unidade, liderando várias campanhas em conjunto que envolviam os dois casais reais. Mas tudo teria mudado à medida que a relação entre os príncipes parecia sofrer, até que Harry decidiu ir morar nos Estados Unidos com Meghan.

Qual é o plano de William e Kate que poderia afetar os duques de Sussex?

De acordo com as informações fornecidas pelo Daily Express, os príncipes de Gales estão determinados a expandir sua fundação de caridade nos Estados Unidos. Além disso, a publicação mencionou que a documentação necessária já foi apresentada para registrar uma marca associada à Fundação Real no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos.

Para adicionar mais lenha à fogueira, de acordo com o Mail On Sunday, o trabalho de caridade que o herdeiro do trono britânico e sua esposa buscam realizar na nação norte-americana se concentraria na saúde mental; uma área que o príncipe Harry e Markle também abordaram em suas atividades filantrópicas.

O problema está no fato de que esse movimento pode ser difícil para os duques, já que há quem aponte que a ex-atriz de Suits e o filho mais novo de Lady Di não estão mais sendo bem vistos nos Estados Unidos, em termos de mídia. Alguns meios de comunicação até afirmam que a popularidade de Harry e Meghan está em declínio.

Apesar das especulações, é relevante mencionar que este projeto de expandir a Fundação Real esteve em pausa durante este ano devido ao estado de saúde de Kate após seu diagnóstico de câncer, que, naturalmente, agora que ela está livre dele, é de se esperar que retome suas tarefas pendentes.