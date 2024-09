Kate Middleton organiza concerto de Natal após recuperação de câncer

Seis meses depois de revelar seu diagnóstico de câncer, Kate Middleton, a Princesa de Gales, está retomando suas atividades reais e começando a organizar o tradicional concerto de Natal. Após um ano marcado por desafios pessoais e de saúde, ela se mostra determinada a retomar suas funções e manter viva a tradição que começou em 2021.

De acordo com a Caras, neste ano, a princesa participou de uma reunião privada no Castelo de Windsor para discutir os detalhes do evento, que contará novamente com a participação de sua família. A Abadia de Westminster será o palco da celebração natalina, que desde o início teve como objetivo reunir a família real e o público em um momento de comunhão e celebração.

Reuniões e planejamento: o retorno às atividades reais

A esposa do príncipe William tem trabalhado com membros da sua equipe e representantes da Royal Foundation para garantir que o concerto de Natal seja um sucesso. A reunião recente, destacada pelo Circular da Corte, reforça a importância que ela dá ao evento, que ao longo dos anos se tornou um marco no calendário da família real. Esta será a quarta edição do concerto, evento que já se consolidou como uma tradição, onde Kate, William e seus três filhos, George, Charlotte e Louis, têm se mostrado cada vez mais envolvidos.

Kate Middleton, conhecida por seu envolvimento em causas sociais e eventos culturais, tocou piano no primeiro concerto de Natal, em 2021, ao lado do músico Tom Walker, e desde então, a família real tem se unido para este momento especial.

Além dos preparativos para o Natal, Kate Middleton também dedicou um tempo para fazer um gesto de carinho ao cunhado, príncipe Harry. No aniversário de 40 anos do duque de Sussex, ela fez questão de ligar para ele, enviando uma mensagem carinhosa e um presente especial, mostrando que, apesar das tensões familiares, o afeto e a conexão permanecem.