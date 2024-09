Jornada de Gordão da XJ envolve relacionamento, vídeos de humor e luta para ganhar mansão em gincana para perder peso

Com diversos vídeos de humor espalhados pela internet, Sidney, identificado como Gordão da XJ na internet, embarcou em um novo desafio que poderá mudar sua vida. O influenciador, conhecido pela colaboração e amizade com alguns famosos na web, tem o objetivo de perder peso e fazer uma bariátrica. E para atingir sua meta, ele conta com o incentivo de amigos e da namorada Nicolle Caroline.

O objetivo de Gordão da XJ é perder até conseguir fazer uma bariátrica. Segundo o EXTRA, o jovem tinha 339 quilos quando começou o projeto e, até o momento, conseguiu eliminar 30 kg em dois meses. Conforme um desafio lançado pelos amigos do influencer, incluindo MC Ryan, Gordão da XJ ganhará uma mansão avaliada em R$ 1 milhão.

O influenciador já conquistou uma Porsche na primeira metade do desafio, quando bateu os 30 kg em dois meses. Atualmente, ele se mantém focado para conquistar o prêmio e cuidar da saúde. A ideia de presenteá-lo com a casa, caso consiga cumprir a meta, partiu do amigo Chrys Dias e da esposa.

Relacionamento e incentivo

Nicolle Caroline, parceira de Gordão da XJ, ficou conhecida por incentivar o namorado a perder peso e aparecer ao seu lado em diversos registros. A também influenciadora digital conta com mais de 1,6 milhões de seguidores no Instagram e mais de 1,3 milhões no TikTok.

A jovem costuma produzir conteúdos de estilo de vida nas suas redes, mostrando dicas de autocuidado, eventos e vídeos humorados. Além da vida de influencer, Nicolle também é estudante de enfermagem e costuma mostrar seu dia a dia na faculdade.

A dupla vive compartilhando declarações nas redes sociais. Apesar de o namoro ter sido oficializado há dois meses, Gordão revelou seu interesse na jovem desde o começo do ano. “Meu sonho é ter uma chance”, escreveu ele em uma postagem de Nicolle em fevereiro.

Novos desafios

De acordo com o EXTRA, caso Gordão cumpra com o desafio de perder peso, será recompensado com uma casa de dois andares em SP. O imóvel conta com 132 m², três quartos, sendo uma suíte com closet, sala de estar e jantar, cozinha com ilha e cooktop. Além disso, o imóvel com quintal também tem piscina, área gourmet, lavabo, despensa, área de serviço e garagem para dois carros.

O influencer precisa perder mais 60 quilos para, além do prêmio, conseguir fazer a tão sonhada bariátrica. Gordão tem sido acompanhado por equipes médicas e submetido a uma série de exames no processo.

“Tem dias que eu choro, vomito e passo mal. Mas vou conseguir. De dez pessoas, nove desacreditam de mim. Serei o maior exemplo que esse mundo já viu”, disse ele por meio de suas redes sociais.