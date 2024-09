Agenda cultural: Ingressos à venda para o concerto de Bridgerton em São Paulo

O sucesso de ‘Bridgerton’ no Brasil é indiscutível e para celebrar o concerto Candlelight confirmou que estará no Teatro Gamaro (Rua Dr. Almeida Lima, 1.176), na Mooca, em São Paulo, para seis apresentações, a partir de 14 de novembro.

ANÚNCIO

O programa inclui Bad Guy de Billie Eilish, thank u, next de Ariana Grande, Give Me Everything de Pitbull, Afrojack, Ne-Yo e Nayer, Cheap Thrills de Sia, e muito mais, interpretada por um quarteto de cordas local.

Os concertos Candlelight convidam um público mais vasto, que talvez nunca tenha considerado antes um concerto de música clássica, a entrar em contato com as peças mais emblemáticas dos maiores compositores e a ouvir os maiores êxitos de artistas conhecidos de uma forma diferente.

Antes de São Paulo, o espetáculo Candlelight de Bridgerton passou por Lisboa, Los Angeles, Nova York, Berlim, Madri, Roma, entre outras cidades.

Ingressos de datas oficiais para assistir Candlelight de Bridgerton em São Paulo

O espetáculo desembarca na capital paulista no dia 14 de novembro, no Teatro Gamaro (Rua Dr. Almeida Lima, 1.176), na Mooca. Mas, além da estreia, você pode comprar ingressos para os dias 16, 24 e 26 de janeiro, 14 e 21 de fevereiro de 2025, a partir de R$ 65 (meia entrada), no site da Fever.

Com duas sessões por dia, às 19h e às 21h, o espetáculo tem duração de 60 minutos e as portas abrem 45 minutos antes. Também é proibido entrar após o encerramento das portas.

Yerin Ha será Sophie Becket em ‘Bridgerton 4′

A 4ª temporada da série tomará um rumo inesperado ao se basear no terceiro livro da saga de Julia Quinn, “An Offer from a Gentleman” (Um Perfeito Cavalheiro), centrado no personagem Benedict Bridgerton.

ANÚNCIO

Em vez de seguir a ordem cronológica dos livros, os produtores de ‘Bridgerton’ optaram por mudar a sequência, o que gerou ainda mais interesse na história de Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, que se tornou um dos favoritos da saga.

A trama da 4ª temporada se concentra em seu relacionamento com Sophie Beckett, uma jovem de origem humilde que trabalha como criada, mas cujo destino muda radicalmente quando ela comparece a um baile de máscaras. Embora nos livros Sophie seja de origem inglesa, a série decidiu introduzir uma mudança significativa: o personagem será interpretado pela atriz sul-coreana Yerin Ha e, além disso, eles mudaram seu sobrenome para Baek. Essa decisão foi recebida tanto com elogios quanto com controvérsia.