A Netflix revelou quem será o protagonista de Bridgerton 4 e os fãs fizeram esta petição

Desde sua estreia em dezembro de 2020, “Bridgerton” capturou a imaginação de todos, tornando-se uma das séries mais importantes da Netflix. Baseada nos romances de Julia Quinn, esta série de época revolucionou o gênero de dramas históricos com seu enfoque moderno e vibrante através de uma estética contemporânea, narrativa audaciosa e um design de figurino exuberante que mantém o equilíbrio perfeito entre a opulência do passado e um toque atual.

Sem dúvida, um dos aspectos que contribuíram para o sucesso de "Bridgerton" é sua habilidade em explorar temas como o amor, a classe social e as expectativas de gênero de uma maneira que ressoa com o público moderno, apesar do contexto do início do século XIX. A inclusão de uma trilha sonora contemporânea, que apresenta versões de canções que estão em alta, adiciona uma camada adicional de atratividade e acessibilidade.

A alta qualidade da produção e as atuações estelares também desempenham um papel crucial em sua popularidade, com um elenco que tem cativado a todos temporada após temporada.

Após o sucesso da temporada 3, os fãs ficaram mais ansiosos do que nunca para ver qual história vem a seguir, especialmente porque a ordem dos livros mudou para priorizar a história de Penelope Featherington e Colin Bridgerton. Se você também está procurando respostas, aqui está tudo o que você precisa saber.

Esta é a próxima história que veremos em Bridgerton 4

A Netflix anunciou que o protagonista da temporada 4 será Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson. A notícia foi divulgada em um vídeo do Instagram, que apresenta alguns dos momentos de Benedict ao longo da série.

"Bem-vindo ao mercado matrimonial, senhor Bridgerton", dizia o título do vídeo. "A história de Benedict chegará na próxima temporada".

Benedict se tornou um dos personagens mais queridos tanto na série quanto nos livros, e com razão, pois não apenas se destaca por seu caráter encantador e seu espírito artístico. A busca por autenticidade de Benedict em um mundo que frequentemente valoriza a aparência e o status sobre o verdadeiro eu o destaca entre seus irmãos, oferecendo uma profundidade emocional que ressoa com os leitores e espectadores.

Os fãs fazem um pedido muito rigoroso para esta temporada

Antes da estreia da segunda temporada, a Netflix confirmou que as temporadas três e quatro estavam em andamento, no entanto, ninguém esperava que houvesse certas mudanças que definiriam o rumo dos personagens. No entanto, Shonda Rhimes assegurou que "todos teriam um arco principal a cada temporada" e que cada um dos Bridgerton teria sua história de amor.

Numa entrevista com a Variety, Rhimes disse: "Tenho um plano muito específico de para onde estamos indo a cada temporada, qual é qual. Porque realmente você tem que começar a plantar nas outras irmãs e o que está acontecendo com elas para impulsioná-las para a próxima temporada. Realmente conversamos sobre isso, acho, na temporada 6 ou talvez na 7".

Estes "planos" foram refletidos em várias mudanças durante a adaptação dos livros de Quinn, como a mudança do personagem Michael Stirling para Michaela Stirling, interpretada por Masali Baduza. Esta mudança de gênero em um personagem chave gerou tanto elogios quanto controvérsia entre os seguidores da série e levou muitos a exigirem que deixem Benedict Bridgerton como está hoje.

Alguns internautas expressaram medo de que as preferências sexuais do personagem sejam alteradas e pediram que respeitem a história conforme Julia Quinn a escreveu. "Pelo amor de Deus, RESPEITEM A HISTÓRIA, esta é a melhor!!!!!!!!". "Espero que seja uma Sophie e não um Sofio!! A história é linda e espero que a mantenham". "Espero e desejo que tenham deixado para trás a inclusão forçada e que corrijam todos os disparates que fizeram na temporada passada. Obrigado".

Embora o tema da inclusão seja de extrema importância e muitas produções estejam fazendo o possível para que todos sejam representados, os fãs não parecem estar satisfeitos com mudanças tão drásticas na temporada, como aconteceu com Michael-Michaela.

Até o momento, não se sabe quando a quarta temporada será lançada, no entanto, presume-se que chegará até 2026 e terá 8 episódios.