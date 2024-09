Usher que o entregou? O vídeo de Justin Bieber aos 15 anos com Sean Diddy Combs que perturbou a todos

A polêmica em torno de Sean Diddy Combs mal começou, e é que, após sua prisão em 16 de setembro em Manhattan, algumas das práticas perturbadoras que ele realizava em sua mansão e os famosos envolvidos foram revelados, enfrentando acusações de abuso e tráfico sexual, bem como de pedofilia.

A caixa de Pandora foi aberta e aos poucos mais detalhes e depoimentos estão surgindo sobre o atual escândalo do rapper de 54 anos que, além disso, foi ex-parceiro de Jennifer Lopez, no entanto, quem mais chamou a atenção foi Justin Bieber, sobre quem fortes rumores já se espalharam de que poderia ter sido Diddy quem abusou de uma das estrelas masculinas mais proeminentes do pop mundial quando ele era apenas um adolescente.

Com nomes como Sarah Jessica Parker, Kim Kardashian, Kanye West, Jay-Z, Beyoncé, Leonardo DiCaprio e Madonna, aquele que revelaria mais sobre os horrores vividos na mansão do Diddy é Justin Bieber, sobre quem os usuários começaram a questionar se ele foi vítima de abuso por parte do rapper e se Usher foi quem o entregou quando ele era apenas um adolescente.

Sean Diddy Combs YouTube (YouTube)

Qual é a relação de Usher com Sean Diddy Combs?

Uma vez que o nome de Usher veio à tona, o cantor apagou todos os seus tweets e desapareceu temporariamente da rede social de Elon Musk. Alguns dias depois, o cantor alegou que isso se devia a um hackeamento, sem mencionar a controvérsia enfrentada por Diddy, que foi seu mentor musical durante a adolescência, exatamente quando ele tinha 13 anos, revelando que, quando morou com ele, testemunhou vários atos inadequados: “Vi coisas que não deveria ter visto”.

Até aquele momento, as revelações de Usher não causaram grande impacto até hoje, quando Sean Diddy Combs foi acusado de abuso, levando alguns usuários a especularem que o cantor de 45 anos pode ter sido vítima do rapper durante o tempo em que viveram juntos como mentor e aprendiz na música.

Além de alertar os fãs sobre o abuso que poderia ter sofrido, Usher também foi apontado como o homem que teria entregado Justin Bieber ao rapper, apesar de saber dos atos terríveis que ocorriam na mansão de Diddy, enquanto outros argumentam que ele sempre protegeu o cantor de 'Somebody to Love'.

Justin Bieber e Usher YouTube (YouTube)

Usher entregou Justin Bieber para Sean Diddy Combs?

Vídeos e testemunhos sobre os atos de Sean Diddy Combs foram divulgados, incluindo um da cantora Jaguar Wright, que revelou que supostamente o rapper estava interessado em "controlar" Justin Bieber e que estava procurando essa oportunidade, mas teve problemas para fazê-lo até que Usher interveio e o ajudou, entregando-o por 48 horas, em troca de "algo", do qual ainda não se sabe.

Foram diferentes vídeos que vieram à tona mostrando a interação entre Sean Diddy Combs e Justin Bieber, onde se vê Diddy ‘pressionando’ Bieber para que ele ficasse em sua casa, apesar da recusa do jovem cantor. Em outros vídeos, usuários perceberam o desconforto do cantor de ‘Baby’ enquanto estava na presença do rapper, chegando até a gaguejar em apenas alguns momentos juntos em um estúdio de gravação.

Isso não é tudo, pois Jaguar Wright também revelou que supostamente Diddy teria vendido um vídeo íntimo de Justin Bieber, que ela mesma classificou como ‘aberrante’, por uma quantia de US$ 500 milhões, na dark web, devido a enfrentar problemas financeiros.

Estes vídeos PRECISAM ressurgir para expor o comportamento perturbador de P Diddy em relação a Justin Bieber, de 15 anos. É assim que um freak assustador se comporta. PERTURBADOR. Devemos responsabilizar as pessoas, não importa seu status ou fama!!!