Simone Biles levará a ginástica para todo os Estados Unidos com sua turnê ‘Gold Over America’

Quando Simone Biles ganhou seu primeiro campeonato mundial em 2013, seu agente perguntou o que ela esperava alcançar no esporte da ginástica. Embora as medalhas olímpicas fossem um objetivo evidente, Biles também tinha um desejo especial: fazer sua própria turnê pelos Estados Unidos. Mais de uma década depois, Biles conseguiu realizar esse sonho.

Com o ‘Gold Over America Tour’ (GOAT), um espetáculo que celebra não apenas sua carreira, mas o amor pela ginástica, a atleta busca mostrar ao país suas habilidades e espera poder transmitir a paixão que sente pela ginástica para os mais jovens e futuros medalhistas olímpicos.

O ‘Gold Over America Tour’ será a oportunidade de Simone Biles mostrar o que aprendeu ao longo de sua carreira.

Desde a sua estreia nos Jogos Olímpicos, Simone Biles acumulou 11 medalhas olímpicas e 30 em campeonatos mundiais, tornando-se a ginasta mais premiada de todos os tempos. Após sua extraordinária atuação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Biles viajará por 30 cidades.

Ao lado de Boles, também haverá um elenco de estrelas da ginástica, tanto femininas quanto masculinas, para celebrar e compartilhar sua paixão pelo esporte. O ‘Gold Over America Tour’, que começa em setembro e termina em novembro, não é apenas uma exibição de habilidades de ginástica, mas um espetáculo cheio de energia que mistura acrobacias com música pop.

A turnê contará com a participação de ginastas como Jade Carey, Jordan Chiles e Paul Juda, que também se destacaram nos últimos Jogos Olímpicos. Este espetáculo não apenas pretende entreter, mas também inspirar as gerações mais jovens. Biles expressou várias vezes o desejo de que as crianças que assistem à turnê vejam alguém no palco com quem se identifiquem.

Simone Biles mantém seus compromissos sociais intactos

"O esporte evoluiu muito e realmente há espaço para todos", comentou Biles em uma entrevista. Esta inclusão é um dos pilares da turnê, que se concentra em valores como resiliência e tenacidade, temas que Biles tem promovido ao longo de sua carreira.

Fora da competição, Biles também tem sido defensora da saúde mental e uma figura-chave na reforma do esporte para proteger os atletas contra abusos. Sua turnê, além de mostrar seu talento e o de seus colegas, também busca transmitir uma mensagem de apoio e superação pessoal.