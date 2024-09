Sean ‘Diddy’ Combs está na mesma seção da cadeia que o golpista de criptomoedas Sam Bankman-Fried

Sean ‘Diddy’ Combs está agora em uma nova seção da prisão. O produtor e rapper foi transferido para a mesma área onde o golpista de criptomoedas condenado Sam Bankman-Fried está detido, de acordo com fontes da NBC News.

De acordo com três fontes, a área é reservada apenas para detentos com ‘proteção especial’. Combs, 54 anos, está sob custódia desde a semana passada no Centro de Detenção Metropolitano no Brooklyn, uma cadeia federal conhecida pela violência e pela má assistência.

Sean ‘Diddy’ Combs e Sam Bankman-Fried juntos

Bankman-Fried, de 32 anos e que roubou mais de US$ 8 bilhões, estará na mesma área que Diddy e é descrito como uma área estilo quartel com cerca de 18 a 20 detentos com ‘proteção especial’.

Na área estão apenas réus de alto perfil e indivíduos que colaboraram com investigações. Embora seja público, possui segurança adicional.

Um porta-voz do Federal Bureau of Prisons disse à NBC News: "Por razões de privacidade e segurança, o FBOP não fornece informações sobre as condições de confinamento, incluindo atribuições de alojamento ou práticas de segurança interna de qualquer indivíduo encarcerado em particular."

Bankman-Fried, conhecido como SBF, foi considerado culpado em novembro e recebeu sua sentença em março deste ano para 25 anos de prisão federal.

Combs está aguardando seu julgamento sem o direito à fiança

Combs foi preso na semana passada sob acusações de conspiração de crime organizado, tráfico de pessoas e outras acusações. Ele ainda não foi condenado, mas mantém sua inocência e está aguardando seu julgamento. Segundo os promotores, Combs usou seu poder para controlar e ameaçar suas vítimas, garantindo seu silêncio por meio de chantagem e promessas de oportunidades profissionais.

O Centro de Detenção Metropolitana no Brooklyn está localizado na Rua 29, no Leste do Brooklyn, e tem um total de 1.616 detentos.