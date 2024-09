Namorado novo? Veja o que estão comentando sobre Anitta e ex-Flamengo, ‘Vinição’, após aparição romântica na web

Anitta tem sido um dos assuntos mais abordados na web desde a noite desta quarta-feira (25), após a cantora surgir ao lado do ex-flamengo, Vinicius Souza, conhecido como ‘Vinição’. A famosa chegou de mãos dadas com o atleta, que atualmente atua pelo Sheffield United, da segunda divisão da Inglaterra, ao desfile de Balmain, em Paris, na França.

Apesar de a dupla ter compartilhado cliques juntos recentes na web, os rumores de um possível relacionamento sondam o casal desde um after party após a apresentação da cantora no jogo da NFL, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em SP. A festa contou com diversas celebridades.

Após a festa, os rumores foram sendo cada vez mais alimentados pelos sinais do jogador, que comentava nas fotos de Anitta desde uma viagem da artista para a Grécia. Desde então, suas publicações vinham recebendo emojis de corações, interpretados pelos fãs como um possível affair.

Web comenta surgimento de Anitta com Vinicius

Ao longo do desfile de Balmain, Anitta compartilhou diversos registros ao lado de celebridades em um carrossel no Instagram. A publicação também inclui uma foto romântica da cantora com Vinicius Souza, tendo recebido diversos comentários.

“Tão bom te ver esse sorrisão no seu rosto!”, disse um internauta. “Tá apaixonada, né?”, perguntou outra usuária da rede social.

“Anitta, mulher, tu tá namorando”, observou outro internauta. “É muito difícil ser anitter.... É clipe com Shakira, feat. com The Weeknd, desfile em Paris, é anitta com iPhone, é anitta com novo namorado, é anitta ganhando VMAs”, disse outro.

Além de Anitta ter compartilhado registros ao lado de Vinicius, o jogador também compartilhou um registro em que surge colado com a cantora.

“Respirando Amor...É o trem, pae! Que a felicidade reine”, escreveu um seguidor do atleta. “Felicidades ao casal”, disse outro.