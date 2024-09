David Beckham revelou a condição que Messi impôs para jogar na MLS

Lionel Messi e David Beckham desenvolveram uma grande amizade desde que o jogador argentino foi apresentado no Inter Miami, onde o inglês é um dos proprietários

Já passou um pouco mais de um ano desde a chegada de Lionel Messi à MLS, e apesar de várias semanas de ausência devido a lesões diferentes, ele continua sendo a estrela principal e o personagem mais comentado pela imprensa e pelos fãs no universo do futebol americano.

Devido à forma como os ventos estão soprando, o argentino encontrou seu lugar no Inter Miami, o mesmo que havia perdido desde sua polêmica saída do Barcelona e sua estadia intermitente no PSG da França.

Grande parte de sua felicidade pode ser atribuída à diretoria do clube, que atendeu às expectativas antes de sua chegada, conforme indicou David Beckham, coproprietário da equipe e peça-chave na contratação.

Numa recente intervenção pública, o ‘Spice Boy’ revelou que o atual bicampeão da Copa América e do mundo no Catar 2022, solicitou como único requisito para desembarcar nos Estados Unidos que sua família pudesse desfrutar de uma vida plena em seu novo ambiente.

Explicação de Beckham

A ex-superestrela britânica comentou durante o evento ‘Let’s Do Dinner’ em Nova York que, para além de questões econômicas e esportivas, o bem-estar da família de Messi foi determinante para sua decisão de se juntar à MLS, apesar das atraentes ofertas da Europa e da Arábia Saudita: “O único interesse de Leo era um lugar onde sua família pudesse desfrutar e ter uma ótima vida”.

Desde a sua chegada, Messi tem liderado o Inter Miami para se tornar o líder da Conferência Leste, colocando-se como candidato ao título. Beckham expressou seu entusiasmo com a contratação, descrevendo-a como um "sonho" poder contar com o melhor jogador do mundo em sua equipe.

Vale ressaltar que apenas um mês após sua chegada, ele ganhou a Leagues Cup, sendo destaque e artilheiro do torneio com 10 gols que ajudaram a levantar o primeiro troféu da história da franquia na Major League Soccer. Além disso, foi vice-campeão da US Open Cup, perdendo por 2-1 na final para o Houston Dynamo.