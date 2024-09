Conheça o maior erro que a Netflix cometeu com a série do caso dos irmãos Lyle e Erik Menendez

O aumento das séries de true crime na Netflix levou os espectadores a explorar os cantos mais sombrios da natureza humana. Após o sucesso de ‘Dahmer - Monstro: A História de Jeffrey Dahmer’, a Netflix lançou ‘Monstros’, uma série que dramatiza o caso dos irmãos Erik e Lyle Menéndez, condenados pelo assassinato de seus pais, José e Mary Louise ‘Kitty’ Menéndez, em 1989.

Embora a série busque oferecer uma visão profunda da dinâmica familiar que levou a este trágico evento, tem gerado controvérsia e críticas pela forma como retrata os protagonistas. Assim, os entusiastas de true crime e o próprio Erik Menéndez apontaram que o maior erro cometido pela série é a sua representação distorcida e sensacionalista dos eventos e personagens.

Qual é o erro apontado em Monstros?

Qual é o erro apontado em Monstros?

Desde a estreia de ‘Monsters’ em 19 de setembro, os irmãos expressaram seu descontentamento com a forma como a série narra sua história. Erik Menéndez foi especialmente vocal, descrevendo a representação como “ingênua e imprecisa”. Em uma mensagem publicada na página do Facebook de seu irmão Lyle, Erik criticou o criador da série, Ryan Murphy, afirmando que ele havia voltado a uma narrativa cheia de mentiras e retratos prejudiciais que já haviam sido superados. Segundo Erik, a série cria uma caricatura de sua vida e a de seu irmão, uma representação que não apenas é errônea, mas também perpetua estereótipos prejudiciais sobre abuso masculino.

Um dos erros mais notáveis na série é a dramatização do crime em si. ‘Monsters’ retrata os pais dos Menéndez assistindo televisão quando seus filhos entram e os assassinam. No entanto, a investigação original indica que José foi baleado à queima-roupa na parte de trás da cabeça, o que implica que ele não viu seus filhos atacando-o. Essa representação não apenas é imprecisa, mas também é sensacionalista, distorcendo a realidade do caso e tornando a narrativa mais intrigante para a audiência, embora à custa da verdade.

Além disso, a série foi criticada por insinuar um relacionamento incestuoso entre Erik e Lyle. Embora o programa não afirme diretamente, apresenta cenas que sugerem uma conexão inadequada entre os irmãos.

Erik deixou claro que essas insinuações são completamente falsas e que nunca fizeram parte de sua história. Em sua crítica, ele enfatizou que tais representações não apenas são equivocadas, mas também distorcem o verdadeiro sofrimento que ambos os irmãos experimentaram nas mãos de seu pai.

"Erik escreveu: "É triste saber que a representação desonesta da Netflix retrocedeu no tempo, para uma era em que homens abusados não eram acreditados"."

O impacto de ‘Monsters’ vai além de sua representação dos irmãos Menéndez; também levanta questões sobre a ética de dramatizar histórias de crimes reais. A fascinação pelo true crime pode levar a uma falta de sensibilidade em relação às pessoas cujas vidas estão no centro dessas narrativas. A série, ao optar por uma abordagem sensacionalista, perde de vista a complexidade da história e as experiências das vítimas e perpetradores envolvidos.

À medida que os espectadores continuam sintonizando para assistir à série, a controvérsia em torno da sua representação levanta um importante debate sobre a responsabilidade dos criadores de conteúdo ao lidar com temas delicados.