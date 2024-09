‘A outra rainha’ e outros filmes de época imperdíveis: todos estão disponíveis em streaming

Um dos melhores gêneros cinematográficos para escapar da realidade e da monotonia, pelo menos por um tempo, são os dramas de época. Os filmes ambientados séculos atrás conseguem nos transportar para lugares que são quase um outro mundo em comparação com nossa vida moderna.

Vestuários extravagantes, diálogos poéticos, cenários interiores e exteriores sublimes e demonstrações dramáticas de afeto em tramas cheias de romance, suspense e emoção são alguns dos ingredientes que costumamos encontrar em produções do gênero.

Por isso, sempre podemos confiar que encontraremos um ótimo meio para a fantasia escapista nos dramas de época, seja baseado em fatos reais e personagens que existiram ou contando histórias de ficção nesses períodos históricos tão distantes da atualidade.

Filmes de época bons que estão disponíveis em streaming

No entanto, nem sempre é fácil encontrar um bom filme de época no streaming. Por isso, a seguir, apresentamos cinco projetos do gênero que você pode encontrar em diferentes plataformas de transmissão e valem cada segundo do seu tempo.

Jane Eyre (2011)

Baseado no romance de Charlotte Brontë, o filme gira em torno da jovem Jane Eyre desde que é contratada por Edward Rochester como governanta de uma menina na sombria mansão Thornfield.

Onde assistir: Prime Video

A outra rainha (2008)

Passada na Inglaterra do século XVI, o filme segue as irmãs Ana e Maria Bolena em sua tentativa de conquistar o amor do rei Henrique VIII, impulsionadas pela ambição de seu pai e tio.

Onde assistir: Max

Amor verdadeiro (2007)

O filme narra as experiências que Jane Austen teve antes de se tornar uma escritora reconhecida e que marcaram para sempre sua pena, especialmente seu romance com o altivo Tom Lefroy em sua juventude.

Onde assistir: Prime Video

Amonite (2020)

Passado na conservadora Inglaterra do século XIX, o filme conta a história de amor que surge entre a paleontóloga Mary Anning e a jovem casada Charlotte Murchinson.

Onde assistir: Netflix

Adoráveis Mulheres (1994)

Baseado no romance de Louisa May Alcott, a trama narra a história de quatro jovens irmãs, Jo, Meg, Beth e Amy, enquanto tentam realizar seus sonhos durante a Guerra Civil dos EUA.

Onde assistir: Max