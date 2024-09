‘Thunderbolts’: quem são os membros da equipe de rebeldes da Marvel em seu primeiro trailer

O que torna esta equipe particularmente interessante é a sua natureza volátil: alguns de seus membros buscam redenção, enquanto outros perseguem seus próprios interesses egoístas. Essa dualidade é refletida no tom do trailer, que equilibra momentos de tensão e ação com o humor característico que distingue as produções da Marvel.

A Marvel coloca toda a energia com ‘Thunderbolts’

Um dos grandes atrativos de ‘Thunderbolts’ é a aparição de novos personagens como Bob, interpretado por Lewis Pullman, que parece estar ligado ao Sentry, um dos heróis mais poderosos do universo Marvel. Além disso, o filme marcará a estreia de Harrison Ford como Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross.

Com uma premissa intrigante e um elenco repleto de talento, ‘Thunderbolts’ tem o potencial de revitalizar o UCM após alguns altos e baixos recentes. O filme, juntamente com ‘Os 4 Fantásticos’, busca devolver aos fãs a fé no futuro da Marvel, preparando o terreno para as próximas fases de seu universo cinematográfico.

