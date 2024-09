Filha ‘adotiva’ de Sean Diddy Combs, tem causado preocupação a todos, poderia ser mais uma vítima?

(YouTube: Diddy (feat. Christina Aguilera) Tel Me (Official Music Video))

YouTube: Diddy (feat. Christina Aguilera) Tell Me (Official Music Video)

Após uma investigação federal que começou em 2023, no dia 16 de setembro, Sean Diddy Combs foi preso em Nova York, sendo acusado de vários atos violentos, como crime organizado, porte de armas, drogas, estupro e uma rede de tráfico sexual, além de pedofilia e festas polêmicas onde várias personalidades de Hollywood teriam comparecido e agora estão no centro das atenções.

Pouco a pouco, mais detalhes têm sido revelados sobre o que acontecia dentro de sua mansão, onde são relatados vários atos sexuais em grupo, mais de 700 dildos e cerca de 1000 garrafas de óleo para bebê, juntamente com várias fitas que dariam conta do que acontecia dentro de sua mansão, incluindo rumores de que poderia ter sido encontrado o vídeo íntimo que teria gravado com Jennifer Lopez, com quem teve um relacionamento de 1999 a 2001.

Com o passar dos dias, mais detalhes estão sendo revelados não apenas sobre a situação jurídica do rapper de 54 anos, mas também sobre a lista de famosos que testemunharam os atos que ele realizava, e informações sobre sua família, incluindo seus filhos, pelos quais, de acordo com uma fonte próxima ao artista, ele estaria preocupado com o bem-estar.

"Ele está muito preocupado com seus filhos e seu bem-estar. Ele tem três menores, dois dos quais agora não têm nenhum dos pais enquanto ele está na prisão", revelou uma fonte próxima de Sean Diddy Combs ao TMZ.

Após a notícia da detenção de Sean Diddy Combs e das acusações feitas contra ele terem sido divulgadas, a família do rapper tem preocupado o público. Ele é pai de sete filhos, mas quem chamou a atenção foi a sua filha adotiva.

P. Diddy revelou em 2020 que havia ‘adotado’ uma adolescente chamada Ava Baroni, tudo isso através de uma transmissão ao vivo de sua conta no Instagram, fazendo uma revelação impactante sobre a natureza de seu relacionamento. No entanto, o TMZ informou que essa ‘adoção’ nunca foi realizada legalmente, portanto ele não tinha a custódia conforme estipulado pela lei.

Sean Diddy Combs e sua filha adotiva Instagram (Instagram: @diddy)

O rapper fez questão de deixar claro que ele “a adotou com a permissão de sua mãe” e enquanto beijava a bochecha da adolescente, ele confessou que a jovem estava “nas ruas” antes de “Papai Combs decidir que ele seria um homem amoroso”.

Baroni revelou durante a live: “Então, ele me viu e decidiu me pegar e disse para entrar e ficar com seus filhos”, acrescentando que ela e as filhas gêmeas do rapper, “Jessie e D-Lila, são basicamente irmãs” e que a razão de tê-la ‘adotado’ era porque queria que ela tivesse um “pai negro”, “Te adotei porque senti que você poderia aproveitar ter um pai negro para cuidar de você e ajudá-la”.

Quem são os filhos de Sean Diddy Combs?

Sean Diddy Combs tem sete filhos, incluindo Quincy Taylor Brown, que ele adotou aos quatro anos após seu relacionamento com Kim Porter. A festa de 16 anos de Quincy foi tão grande que apareceu no famoso show da MTV 'Sweet Sixteen' e ele também atua como ator, tendo aparecido em um total de cinco filmes.

Seu filho biológico mais velho é Justin Dior, Christian 'King' Combs, que também teve problemas legais, sendo acusado de abuso sexual e abuso de álcool, Chance, Jessie e D'Lila.