Ben Affleck e Jennifer Lopez se encontram com uma advogada para discutir os detalhes do seu divórcio

A saga de Ben Affleck e Jennifer Lopez continua, já que o casal se reuniu para discutir os detalhes de seu divórcio com a renomada advogada de celebridades Laura Wasser. Esta reunião ocorreu em seu escritório em West Hollywood na segunda-feira de manhã, um mês depois de Lopez ter solicitado o fim de seu casamento de dois anos. A atriz e cantora de 55 anos chegou sozinha, usando um elegante conjunto composto por uma saia midi de cor creme e uma blusa de manga longa combinando.

Wasser, conhecida como a ‘rainha do divórcio’, chegou logo depois em um vestido curto listrado e saltos. Embora Affleck, de 52 anos, não tenha sido fotografado chegando, seu carro estava estacionado em sua vaga reservada, o que indica que ele estava presente no prédio. De acordo com o TMZ, o ex-casal tem utilizado este local neutro como ponto de encontro durante os procedimentos de divórcio.

Foi relatado que eles estiveram trabalhando com Wasser por vários meses, mesmo antes de Lopez decidir encerrar seu casamento. A falta de um acordo pré-nupcial antes de seu casamento em julho de 2022 tornou a separação potencialmente complicada.

Um dos principais pontos de disputa em seu divórcio parece ser a empresa de produção de Affleck, Artists Equity, que tem estado muito ativa desde que foi fundada junto com seu amigo Matt Damon em 2022. Lopez, que trabalhou em um dos projetos recentes da empresa, e Affleck estão tentando chegar a um acordo sobre o que ela poderia receber de futuros trabalhos. Fontes indicam que o divórcio do casal provavelmente não será finalizado até fevereiro. Quando Lopez entrou com o pedido de divórcio, destacou que os ativos de ambos eram "desconhecidos".

Sem um acordo pré-nupcial, todos os rendimentos ou propriedades acumulados durante o casamento, incluindo a mansão de 68 milhões de dólares, são considerados ‘propriedade comunitária’. Desde o casamento em julho de 2022 até agosto de 2024, Lopez lançou sua marca de coquetéis Delola e participou em vários projetos como atriz e produtora, enquanto Affleck trabalhou em quatro filmes durante o mesmo período. Ambos ex-cônjuges também geraram rendimentos adicionais através de acordos publicitários e outras fontes.

Apesar da complicada situação legal, Affleck e Lopez mantiveram um bom relacionamento, comparecendo juntos a eventos escolares de seus filhos e desfrutando de saídas em família, como um recente almoço no Beverly Hills Hotel. Durante essa ocasião, foram vistos de mãos dadas e se beijando, o que, segundo fontes, não estava planejado. “Eles sempre tiveram muita química sexual. Ainda se sentem atraídos um pelo outro”, disse uma fonte ao Page Six. No entanto, apesar desses momentos de proximidade, os informantes deixaram claro que o casal está seguindo em frente com a separação.