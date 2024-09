O evento cheio de estrelas de Hollywood que o príncipe Harry compareceu sem Meghan Markle

O príncipe Harry desfrutou de um final de semana divertido, sem sua esposa, ao lado de várias estrelas de renome, como um dos convidados do evento One 805 Live 2024, organizado por Kevin Costner em sua casa para celebrar.

ANÚNCIO

A reunião foi realizada com o objetivo de arrecadar fundos para a organização One 805, que tem como principal objetivo fornecer assistência financeira e apoio em questões de saúde mental aos serviços de emergência do condado de Santa Bárbara.

O que o príncipe Harry fez na casa de Kevin Costner?

O príncipe Harry, que tem sua residência fixada na luxuosa urbanização de Montecito, que pertence ao condado de Santa Bárbara, entregou um prêmio ao piloto de helicóptero Loren Courtney por seus serviços à comunidade.

No seu discurso, o filho mais novo do rei Charles III fez referência a que, tal como Loren, ele se sente mais confortável pilotando um helicóptero, com base na sua experiência no exército, do que em eventos públicos. Nesta ocasião, o duque de Sussex não foi acompanhado pela sua esposa, Meghan Markle, que se ausentou devido a uma “doença”, conforme relatado pelo jornal britânico The Mirror.

É importante lembrar que o irmão do príncipe William e a ex-atriz já tinham comparecido à edição de 2023 deste mesmo evento, onde os vimos conversando animadamente com o vencedor do Oscar, que na época estava passando por um momento delicado após seu polêmico divórcio com Christine Baumgartner. O ator tinha uma certa ligação com a sempre lembrada Diana de Gales, a quem propôs estrelar a sequência de O Guarda-Costas. "Lembro que ela era incrivelmente doce ao telefone quando fazia perguntas". Após a trágica morte da princesa de Gales, a ideia do filme deixou de existir.

Entre os convidados VIPs também foi possível ver a estrela de The West Thing, Rob Lowe; as atrizes Zoe Saldana e Cameron Díaz. Enquanto Pink, Dallas Green, Kevin Loggins, Joe Bonamassa, Richard Marx e The Santa Barbara Symphony se encarregaram de entreter com sua música.