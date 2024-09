Matt Reeves revela novos projetos de seu ‘universo’ do Batman após o sucesso de ‘O Pinguim’

'The Batman'

Após o bem-sucedido lançamento de Batman em 2022, dirigido por Matt Reeves e estrelado por Robert Pattinson, o ‘universo’ do cavaleiro das trevas pode continuar se expandindo. Agora, graças ao sucesso da nova série ‘O Pinguim’, um spin-off centrado no icônico vilão interpretado por Colin Farrell no filme, tudo indica que veremos mais.

ANÚNCIO

‘O Pinguim’ é a mais recente série derivada do universo do Batman e é estrelada por Farrell, que reprisa seu papel como Oz Cobb. A história se passa após os eventos de ‘Batman’ de 2022 e segue o vilão enquanto navega pelo submundo sombrio de Gotham.

O que disse Matt Reeves, diretor de 'Batman', sobre novos spin-offs para seu universo do cavaleiro das trevas?

Numa recente entrevista com a Entertainment Weekly, o diretor mencionou que, embora alguns dos projetos originais, como a série sobre o Departamento de Polícia de Gotham e outra sobre o Asilo Arkham, não tenham avançado como esperado, as ideias não foram descartadas completamente, o que abre a possibilidade de que muitas mais produções venham a expandir este universo.

Reeves comentou que essas propostas estão evoluindo e continuam fazendo parte do caminho para novos projetos. Segundo o cineasta, o processo criativo por trás desses spin-offs está sujeito a constantes mudanças ou evoluções, e o que antes não teria funcionado está sendo alterado agora.

O criativo está comprometido em explorar ainda mais o universo do cavaleiro das trevas, o que sugere que os fãs podem esperar mais surpresas relacionadas a Gotham no futuro.

Quanto ao Cavaleiro das Trevas em si, a aguardada sequência, ‘The Batman: Part II’, já tem sua data de lançamento confirmada para 2 de outubro de 2026. Este novo filme promete continuar os eventos que se desenrolam em ‘O Pinguim’ e continuar explorando as investigações do Batman em Gotham.