Emicida leva ‘AmarElo’ para Universidade de Pittsburgh, nos EUA

Após passagem pela Universidade de Coimbra, em Portugal, o cantor e compositor Emicida vai ministrar o curso ‘Brasil, é Tudo pra Ontem’ na Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia (Estados Unidos), que acontece entre os dias 25 e 27 de setembro. A proposta é que o rapper apresente perspectivas diferentes sobre a sociedade e a cultura brasileira,a partir de um conteúdo inspirado no processo de pesquisa e produção de seu disco ‘AmarElo’.

“O objetivo central é que as pessoas saiam das conferências com a certeza de que podem observar uma narrativa por diversos ângulos. A maldição da historiografia é definir quem está certo e quem está errado. Se os alunos saírem se sentindo provocados a ver a história do Brasil por perspectivas diferentes da hegemônica, eu vou considerar uma grande conquista”.

Segundo um comunicado enviado à imprensa, as aulas serão voltadas para alunos do Centro de Estudos Latino-Americanos (CLAS) da instituição, que promove programas de formação acadêmica multidisciplinar especializados nas diversas comunidades diaspóricas de origem latino-americana e caribenha.

O curso proposto por Emicida está dividido em quatro encontros, sustentados pela pesquisa do artista a respeito do país: “Quando eu tive aquela primeira experiência em Coimbra, me conectei com uma série de pessoas de vários lugares do mundo. Participar de um ambiente de efervescência de ideias, onde pude trocar perspectivas do que uma mesma coisa representa para cada um dos presentes, me fez voltar para o Brasil maior do que eu fui – em termos de conhecimento”, disse Emicida.

Segundo Keila Grinberg, diretora do Centro de Estudos Latino-Americanos e professora de História da Universidade de Pittsburgh que convidou Emicida para o projeto, a ideia surgiu a partir do momento que ela começou usar ‘AmarElo’, disponível na Netflix, em suas aulas.

“Emicida tem uma interpretação original e poderosa da história e da cultura brasileira que precisa ser conhecida no mundo inteiro. É particularmente importante que ele esteja vindo dar aulas aqui na comemoração de 60 anos do Centro de Estudos Latino-Americanos. E ninguém melhor do que o Emicida para fazer isto”, afirmou Keila.