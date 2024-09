‘Beetlejuice 2′ excede as expectativas de arrecadação: veja os números de bilheteira do filme de Tim Burton

A sequela do clássico filme de Tim Burton, ‘Beetlejuice 2′, tem sido um fenômeno no mundo do cinema, superando todas as expectativas de bilheteria.

Desde a sua estreia, o filme tem capturado a atenção do público, acumulando uma impressionante receita global de US$ 329,7 milhões.

Com um desempenho consistente, este filme tem se mantido no topo das bilheterias tanto a nível nacional quanto internacional por três fins de semana consecutivos.

Desempenho internacional

Em seu fim de semana mais recente, ‘Beetlejuice 2′ conseguiu arrecadar US$ 17,2 milhões em 76 mercados internacionais, alcançando um total de US$ 103 milhões no exterior.

Este sucesso é atribuído não apenas ao reconhecimento do título, mas também à nostalgia que evoca entre os fãs do filme original. A habilidade de Burton em misturar humor ácido com elementos sobrenaturais ressoou mais uma vez, atraindo tanto novos espectadores quanto aqueles que cresceram com o filme de 1988.

Outras estreias no mercado

Entretanto, outros lançamentos no mercado tiveram resultados variados. ‘The Wild Robot’, uma proposta animada da Universal e DreamWorks Animation, estreou com US$ 6,85 milhões em oito mercados, destacando-se especialmente na China, onde arrecadou US$ 4 milhões.

Este filme, que conta a história de um robô em uma ilha desabitada, será lançado nos EUA em 27 de setembro e tem recebido boas críticas, o que pode indicar um aumento em sua arrecadação.

Por outro lado, ‘Transformers One’ teve um início menos favorável, acumulando apenas US$ 14 milhões em 50 mercados internacionais. Apesar de ter uma ampla distribuição, o filme não conseguiu atender às expectativas, obtendo um desempenho abaixo do esperado.

Com seu desempenho notável, o filme não apenas revitalizou o interesse em seu universo, mas também demonstrou que o charme do estranho e do cômico ainda é uma fórmula vencedora no cinema contemporâneo.