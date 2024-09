Agenda cultural: ‘4 Amigos’ segue em cartaz na zona oeste de São Paulo

4 Amigos segue em cartaz no Teatro Bradesco, em São Paulo

Sucesso de público, o stand-up comedy ‘4 Amigos’ segue em cartaz no Teatro Bradesco ( R. Palestra Itália, 500 - 3° Piso), em Perdizes, bairro da zona oeste de São Paulo, até dezembro deste ano. Desde sua estreia em março, o espetáculo reuniu aproximadamente 32 mil espectadores em seis meses, demonstrando ser um dos eventos mais populares da agenda cultural da cidade.

O show é protagonizado pelos humoristas Thiago Ventura, Afonso Padilha, Dihh Lopes e Márcio Donato, que levam ao palco do teatro da zona oeste da cidade o seu estilo próprio de fazer humor, proporcionando uma mistura de talentos que agrega diversidade e qualidade ao espetáculo, enquanto se revezam no palco.

Com apresentações todas as segundas-feiras, ‘4 Amigos’ não recebeu apenas pessoas que vivem na capital paulista, mas também turistas de diversos estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Pará, Mato Grosso, Distrito Federal, entre outros, segundo um comunicado enviado à imprensa.

Onde comprar os ingressos para assistir ao espetáculo de comédia no Teatro Bradesco

Com 10 anos de existência, o stand-up tem ingressos à venda no no site oficial e pontos autorizados. Os bilhetes custam a partir de R$ 50.

Como a história deste famoso grupo começou a ganhar os palcos da cidade de São Paulo

Arrastando multidões em teatros pelo Brasil, o espetáculo ‘4 amigos’ começou com a simples ideia de montar um grupo para criar um espetáculo teatral. Mas, a partir disso, uma amizade duradoura surgiu entre os comediantes responsáveis por criar o quadro ‘Fila de Piadas’, sucesso na web com milhões de visualizações no YouTube.

Nele, os comediantes ficam em fila e se revezam no palco contando piadas e improvisando a partir de uma temática que muda conforme o espetáculo avança.