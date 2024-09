A curiosa teoria sobre ‘O Rei Leão’ que se tornou realidade no aniversário de seus 30 anos

Trinta anos após o lançamento de ‘O Rei Leão’, o clássico da Disney ainda é objeto de admiração e fonte de entretenimento para muitos, mesmo que seja apenas pela nostalgia que evoca naqueles que cresceram assistindo ao filme.

ANÚNCIO

Por ser um filme tão amado, é muito comum que ele seja alvo do fenômeno de análise ou teorização sobre filmes da Disney e que essas teorias se tornem algo mais sombrias ou interessantes do que o filme originalmente é.

Qual é a nova teoria que surgiu sobre O Rei Leão?

Uma das teorias mais bizarras sobre a história com o jovem Simba como protagonista foi confirmada pela Disney. Trata-se daquela em que os fãs sempre especularam se Mufasa, o pai de Simba, possuía algum tipo de poder mágico. Agora, graças a uma série de quadrinhos canônicos, essa possibilidade deixou de ser apenas uma teoria para se tornar realidade.

No quadrinho Disney Villains: Scar #4, há uma cena chave em que Scar, o vilão da história, tem uma visão de seu futuro como rei das Terras do Reino. Durante este sonho, ele é visitado por Rafiki, que o adverte que está vendo uma possível versão do que acontecerá sob seu reinado. O mais curioso é que Scar acusa Rafiki de ter lançado um feitiço sobre ele, ao que o sábio responde: “Você também conhece feitiços. Eu te ensinei”.

Esta troca não apenas revela que Scar conhecia magia, mas também que foi Rafiki quem o ensinou. A partir dessa afirmação, surge a conclusão inevitável: se Rafiki ensinou a Scar, também poderia ter feito o mesmo com Mufasa.

Todos nos lembramos da famosa cena em que Mufasa aparece nas nuvens para guiar seu filho Simba. Por anos, pensou-se que essa visão era uma intervenção divina, uma espécie de manifestação celestial. No entanto, essa nova informação sugere que o retorno de Mufasa nas nuvens poderia ter sido resultado de seu domínio da magia.