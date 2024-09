Rock in Rio: Confira as fotos e detalhes de Karol G no Palco Mundo

No Palco Mundo, do Rock in Rio 2024, Karol G canta para uma multidão de pessoas

O Rock in Rio chegou ao fim, mas alguns destaques continuam a impressionar quem esteve na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, como Karol G que foi co-headliner no Palco Mundo. Sua performance para celebrar o 40º aniversário do festival foi vista por mais de 130 mil fãs, que gritaram o seu nome e cantaram suas músicas.

Com um look de tirar o fôlego e uma energia contagiante, Karol começou o seu show com os seus hits ‘Bichotag’ e “Oki Doki’, acompanhada pelos riffs dinâmicos da guitarrista australiana Orianthi, preparando o palco para uma noite eletrizante.

A performance contou com um show de água para os hits favoritos dos fãs ‘Gatúbela’ e ‘TQG’, cativando a audiência com um espetáculo visual amplificado por pirotecnia explosiva, coreografias hipnotizantes e mais hinos como ‘Amargura’ e ‘Ojos Ferrari’.

Show no Rock in Rio, encerrou a turnê de Karol G em 2024 (Felipe Orvi)

À medida que a noite avançou, o público explodiu quando Karol G surpreendeu os fãs ao convidar Pabllo Vittar, Sevdaliza e Yseult para se juntarem a ela no Palco Mundo para uma emocionante versão de ‘Alibi’. Juntas, elas convidaram fãs ao palco para dançar até o final da noite e encerraram o show com o hino oficial do verão de 2024, “Si Antes Te Hubiera Conocido”, deixando a multidão eufórica e querendo mais.

Totalmente consciente do significado da noite, Karol tirou um momento emocionante para se conectar de forma mais profunda com o público, expressando em português o quanto aquele momento significava para ela. Se apresentar no Brasil sempre foi um sonho, e mesmo com a enorme presença, ela fez questão de que cada pessoa se sentisse vista e conectada a ela de maneira única.

Karol G surpreendeu os fãs ao convidar Pabllo Vittar, Sevdaliza e Yseult para cantar uma versão de ‘Alibi’ (Felipe Orvi)

Recentemente, ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ fez história ao alcançar o 1º lugar na Billboard Argentina Hot 100. A faixa também subiu para a 7ª posição no Top 50 Global do Spotify e já conta com mais de 400 milhões de streams na mesma plataforma. A música garantiu o 1º lugar nas rádios de dez países, incluindo Colômbia, Espanha, Itália, Chile, México e EUA, onde atualmente domina as paradas da Billboard Tropical Airplay, Latin Airplay, Latin Streaming Songs e Latin Digital Songs Sales.

Além disso, manteve uma impressionante sequência de 11 semanas no topo da Hot Latin Songs. O Rock in Rio 2024 marcou a última apresentação de Karol do ano, após o encerramento de sua turnê mundial ‘Mañana Será Bonito’.