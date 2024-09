Paolla Oliveira deportada? O que aconteceu com a atriz em Paris

Passar pela imigração em qualquer aeroporto internacional pode trazer uma certa ansiedade para qualquer turista, mas imagine você descobrir que perdeu o passaporte momentos antes de começar sua tão esperada viagem. Isso aconteceu com Paolla Oliveira, que desembarcou em Paris, na França, para participar da semana de moda.

ANÚNCIO

A atriz só conseguiu passar pela imigração cinco horas depois de aterrissar no país europeu. Segundo vídeos postados no Stories do Instagram, postados no domingo, 22 de setembro, a famosa ficou retida no aeroporto de Paris: “Tem uma polícia que não me deixa passar para lá. E ali tem outra polícia que não me deixa voltar de onde eu vim”, disse Paolla Oliveira em um dos seus vídeos.

A atriz também disse que estava suando com a possibilidade de ser deportada. Ela contou ainda que fez uma promessa para encontrar o passaporte e conseguir entrar na França. Segundo o site F5, da Folha de São Paulo, a confusão envolvendo Paolla Oliveira e a imigração do aeroporto da França durou cinco horas, até que a atriz conseguiu entrar no país. Num vídeo em frente à Torre Eiffel, a famosa, no entanto, disse apenas que “chegou”, mas não explicou aos seguidores como resolveu a situação.

Sem contrato com a Globo, Paolla Oliveira está em série da Netflix

Sem um contrato exclusivo com a TV Globo, Paolla ganhou uma personagem na 2ª temporada de ‘Rabo de Peixe’, série portuguesa da Netflix, que no Brasil ganhou o título de Mr Branco. A atriz viajou ao arquipélago dos Açores, em Portugal, para gravar algumas cenas desta produção inspirada em fatos reais.

Além dos Açores, as gravações da série, que mostra a delicada situação na região após o naufrágio de um carregamento de cocaína, também acontecem em Lisboa. Na trama da Netflix, ainda sem data de estreia, alguns moradores experimentam a droga e uma onda de overdoses fatais acontece. Quem sobrevive precisa enfrentar as graves sequelas e as consequências devastadoras do vício.

Eduardo (José Condessa) é um dos principais personagens de ‘Rabo de Peixe’ (Mar Branco). Oportunista, ele aproveita o drama vivido na ilha para enriquecer às custas dos dependentes químicos e vira um dos grandes traficantes da história.

Helena Caldeira, Kelly Bailey, Rodrigo Tomás, Albano Jerónimo, Pêpê Rapazote, Maria João Bastos, José Afonso Dias Pimentel, Daniela Ruah, Romeu Bairos, entre outros famosos estão no elenco.