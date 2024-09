Netflix está preparando uma série no melhor estilo de ‘Succession’: descubra do que se trata

A Netflix lançou o trailer da sua nova série ‘Territory’, um drama australiano que promete capturar a atenção dos espectadores com intrigas familiares e rivalidades intensas, evocando o espírito da bem-sucedida série ‘Succession’.

A estreia está agendada para 24 de outubro e centra-se na poderosa e conflituosa família Lawson, proprietária da Estação Marianne, a maior estação de gado do mundo.

A história se passa em um ambiente áspero e desafiador, onde as tensões familiares se intensificam após a morte de Daniel Lawson, o patriarca da família.

Sem um sucessor claro, os membros da família se envolvem em lutas internas, enquanto diferentes facções - incluindo barões do gado rivais, gangsters do deserto, anciãos indígenas e magnatas mineiros - tentam aproveitar a instabilidade para assumir o controle da valiosa propriedade.

Conflito central

O trailer revela paisagens impressionantes da Austrália, que contrastam com as tensões que surgem entre os personagens.

Uma voz em off destaca a dureza do ambiente: "As pessoas dizem que tudo aqui está tentando te matar: o clima, a terra. Você aprende a viver com isso, e isso nos define". Essa reflexão sugere que a série não apenas abordará os conflitos de poder, mas também as lutas pessoais que cada personagem enfrenta.

‘Territory’, originalmente conhecida como ‘Desert King’, apresenta um elenco de destaque, incluindo Anna Torv, Michael Dorman e Sam Corlett.

A produção foi realizada em várias localidades da Austrália, com o apoio de entidades locais. Esta série é um esforço conjunto da Easy Tiger e Ronde, com Ben Davies, co-criador da popular série Bondi Rescue, como um dos produtores executivos.

Com o aumento dos dramas familiares na televisão, ‘Territory’ se destaca entre os fãs como uma nova adição emocionante ao catálogo da Netflix, prometendo intriga e emoções abundantes em um contexto australiano único.