Messi lança produtora de conteúdos audiovisuais: “Estou realmente motivado pela oportunidade”

Lionel Messi, conhecido mundialmente por sua carreira no futebol, deu um passo além do esporte ao lançar sua própria produtora de conteúdo audiovisual.

O projeto, batizado como ‘525 Rosario’, marca o início de uma nova fase na vida do astro argentino.

Esta empresa nasce em colaboração com a Smuggler Entertainment, a mesma produtora que trabalhou nos documentários sobre sua vida e carreira para a Apple TV+, incluindo ‘Messi Meets America’ e ‘Messi’s World Cup: The Rise of a Legend’.

525 Rosario

O nome da produtora, 525 Rosario, é uma homenagem direta às raízes de Messi. Rosario é a cidade natal do jogador de futebol, e o número 525 refere-se à rua onde a família dele cresceu.

De acordo com a Variety, Lionel expressou em um comunicado seu entusiasmo por este novo desafio, declarando: ‘‘O entretenimento sempre foi uma paixão para mim, seja no campo de jogo ou em outras áreas’’.

"Fico muito motivado com a oportunidade de continuar com o projeto que criamos com a Smuggler Entertainment e expandi-lo ainda mais para criar conteúdos e experiências em escala global através desta nova empresa", concluiu.

A produtora desenvolverá conteúdo premium para cinema e televisão, além de eventos esportivos e comerciais para atletas ao redor do mundo. Esta produtora terá escritórios em Miami e Los Angeles, refletindo sua ambição de se tornar uma produtora com alcance global.

Sob a supervisão da família Messi e com Tim Pastore, cofundador da Smuggler Entertainment, como CEO, a produtora buscará oferecer conteúdo inovador e de alta qualidade.

“A meta continua sendo inspirar e conectar com pessoas de todo o mundo de uma maneira completamente nova, e estamos ansiosos para embarcar nesta aventura. Gostaríamos de continuar avançando no setor do entretenimento, trazendo novas iniciativas e produções de alcance global através de uma narrativa, programação e experiências inovadoras”, disse a família de Messi, de acordo com os relatórios da Variety.