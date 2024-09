Lançamentos de outubro: as novidades no streaming

Outubro, além de ser o mês do terror, também será o mês das estreias, pois em 2024 as diferentes plataformas de streaming lançarão novas produções e temporadas de suas séries favoritas.

Não respire - 2 de outubro

No Disney+, chega este filme de suspense, onde uma mãe fará de tudo para proteger seus filhos da entidade que os persegue entre as tempestades de areia.

Os vampiro de Salem - 3 de outubro

Max vai lançar esta adaptação da história de Stephen King, onde um escritor descobre que sua cidade natal está sendo assombrada por um vampiro.

A lenda de Vox Machina - 3 de outubro

A terceira temporada desta série animada da Amazon Prime Video chegará no início de outubro, para dar continuidade às aventuras deste pitoresco grupo de aventureiros.

Heartstopper - 3 de outubro

A Netflix irá lançar a terceira temporada desta série juvenil LGBTIQIA+, que acompanha a vida de Nick, Charlie e seus amigos. Além disso, começarão a abordar temas mais sensíveis e sombrios do que nas temporadas anteriores.

O que há dentro - 4 de outubro

Este filme de terror será lançado na Netflix e foca em um grupo de amigos que está comemorando o próximo casamento de um deles, quando um convidado inesperado chega com uma mala estranha.

A máquina - 9 de outubro

O Disney+ lançará esta minissérie estrelada por Diego Luna, Gael García Bernal e Eiza González. O empresário de um boxeador em seus últimos dias de glória consegue uma última luta para manter o título de campeão, mas a situação toma um rumo inesperado.

Não se mexa - 25 de outubro

Uma mulher que passa por uma perda terá que escapar de um assassino em série que conseguiu injetar uma substância nela que paralisará seu corpo em um tempo determinado.

Os Feiticeiros de Waverly Place - 30 de outubro

A sequela e spin-off da amada série do Disney Channel, ‘Os Feiticeiros de Waverly Place’, está de volta ao Disney+ para continuar com as aventuras dos filhos de Justin Russo.