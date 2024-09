Compadre Washington, do É o Tchan, não paga pensão e volta a enfrentar a Justiça

Compadre Washington enfrenta ex na Justiça por falta de pagamento de pensão

Compadre Washington, vocalista do grupo É o Tchan, pode responder na Justiça pela falta de pagamento da pensão alimentícia de um filho, de 14 anos, que teve com uma ex-namorada, que abriu um processo para conseguir o valor. Ela ainda pode abrir uma nova ação por abandono afetivo, alegando que o jovem desenvolveu problemas de saúde por não ter recebido afeto do pai.

ANÚNCIO

De acordo com o site Notícias da TV, a ação judicial contra Washington está sendo movida pela técnica de enfermagem Débora Costa, com quem teria tido um relacionamento de quatro anos. Ao programa ‘Domingo Espetacular’, da Record, ela disse que eles começaram a namorar quando ela tinha 23 anos e que ficou grávida aos 27: “Eu não posso dizer que foi um relacionamento sério, até porque ele nunca assumiu”, disse ela.

O não pagamento da pensão alimentícia seria entre os anos de 2018 e 2020 e segundo ela, o vocalista do É o Tchan teria dito que a banda não estava fazendo shows. Ao programa da Record, ela contou que ele pediu para pagar apenas a metade da pensão e que depois resolveria o restante do valor e ela teria aceito a proposta.

Mas, após a difícil fase financeira enfrentada na pandemia, Compadre Washington não teria retomado o pagamento e o acerto das contas não ocorreu. Débora também disse que o cantor perdeu o contato com ela e o filho: “Ele perdeu os melhores momentos da vida do filho e continua perdendo. Tem um buraco aberto que eu não posso substituir, que é o lugar do pai”, lamentou a técnica de enfermagem.

Agora, o processo movido por Débora corre sob segredo de Justiça e, em nota enviada à Record, a equipe de Compadre Washington afirmou que está impossibilitada de se pronunciar sobre o caso, envolvendo o artista, que tem dez filhos. Vale lembrar que, em 2022, Luiz Felipe, outro filho do cantor de axé, processou o pai por falta de pagamento da pensão. Na época, ele afirmou que o artista devia R$ 130 mil.