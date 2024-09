Celebridades que foram protagonistas de um escândalo e conseguiram voltar ao estrelato

Para a maioria do público, as celebridades geralmente estão envolvidas em grandes escândalos, no entanto, em alguns casos são tão graves que conseguem acabar com sua fama.

No entanto, alguns famosos conseguiram se recuperar e voltar ao estrelato, apesar da grande polêmica em que se envolveram no passado.

Robert Downey Jr.

O ator é o exemplo perfeito de que as celebridades podem sim se recuperar de um escândalo, pois, na década de 1990, ele caiu nas drogas e foi preso por posse de heroína, cocaína e arma de fogo não registrada.

Ele foi condenado a três anos de liberdade condicional em 1996, violou as condições e em 1999 recebeu outra sentença de três anos, dos quais cumpriu um na prisão e foi libertado antes por bom comportamento.

Muitos não acreditavam que, ao sair, ele não recuperaria sua fama, mas graças aos filmes ‘Homem de Ferro’ da Marvel, ele recuperou o carinho do público e este ano ganhou um Oscar por sua interpretação em ‘Oppenheimer’.

Lindsay Lohan

A estrela jovem e infantil que tinha tudo para se tornar uma das maiores estrelas de Hollywood também caiu nas dependências, o que a colocou em muitos problemas na hora de cumprir com as diretrizes para filmar algum filme.

A má reputação que ela adquiriu em meados da primeira década dos anos 2000 fez com que ninguém quisesse mais trabalhar com ela e ela foi perdendo oportunidades, que naquele momento pareciam não importar para ela.

Depois de passar anos entrando e saindo de reabilitação, parece que Lindsay Lohan está no caminho para recuperar seu status de super estrela e fechou um acordo com a Netflix para estrelar várias comédias românticas que têm agradado ao público. Seu mais recente grande projeto é a sequência de ‘Sexta-feira Muito Louca’ com Jamie Lee Curtis.

Winona Ryder

Em dezembro de 2001, a atriz foi flagrada roubando 5.500 dólares em roupas de uma loja da Saks Fifth Avenue em Beverly Hills, Califórnia. Depois disso, decidiu se afastar da atuação por vários anos.

Numa recente entrevista para a Esquire, Winona Ryder confessou que o escândalo teve um impacto enorme em sua carreira e, na verdade, devido a certos problemas de saúde mental que estava enfrentando na época, ela foi prescrita com medicamentos fortes que a deixavam atordoada, então quando saiu com as roupas, ela pensou que estava apenas voltando para seu carro porque tinha esquecido algo.

Apesar de ter acreditado que nunca mais retomaria sua carreira, aos poucos foi participando de algumas produções, até se envolver em ‘Stranger Things’ e recuperar a fama perdida. Atualmente, podemos vê-la no filme ‘Beetlejuice Beetlejuice’, que recebeu ótimas críticas no Festival de Cinema de Veneza.