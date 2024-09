Ashton Kutcher está sendo criticado por seu silêncio no caso contra Diddy: eles eram amigos?

Em 16 de setembro de 2024, Sean ‘Diddy’ Combs foi preso sob graves acusações de tráfico sexual, crime organizado e transporte para prostituição. Este caso causou grande comoção na indústria do entretenimento, e figuras públicas próximas a ele, como Ashton Kutcher, têm sido criticadas por não se pronunciarem a respeito.

Diddy negou as acusações, mas sua prisão gerou intensas reações e questionamentos sobre a cumplicidade daqueles que faziam parte de seu círculo íntimo.

Ashton Kutcher foi criticado nas redes sociais por não ter se pronunciado sobre a prisão de Diddy, especialmente devido ao relacionamento de amizade que ambos compartilhavam.

Kutcher e Combs desenvolveram uma relação próxima na década de 2000, quando o rapper foi convidado a participar do Punk'd, o popular programa de pegadinhas apresentado por Ashton. Desde então, sua amizade se fortaleceu e ambos compareceram juntos a vários eventos públicos e privados, mantendo um vínculo visível dentro do mundo do entretenimento.

Além de seu relacionamento pessoal com Sean, Kutcher tem sido reconhecido por seu ativismo contra o tráfico de pessoas. Em 2009, ele e sua ex-esposa, Demi Moore, co-fundaram a Thorn: Digital Defenders of Children, uma organização focada na luta contra a exploração infantil e o tráfico humano.

Polêmicas em casal

No entanto, em 2023, Kutcher e sua esposa, Mila Kunis, decidiram renunciar aos seus cargos dentro da organização após o escândalo envolvendo Danny Masterson, ex-colega de That '70s Show, condenado por estupro. Essa decisão também gerou críticas ao casal.

Desde a prisão de Diddy, muitos usuários nas redes sociais apontaram o silêncio de Kutcher como contraditório, dada sua atuação contra o tráfico humano.

Os comentários sugerem que a relação próxima com o rapper pode tê-lo feito ignorar, ou pelo menos não reconhecer publicamente, as graves acusações que o seu amigo enfrenta. Apesar da pressão pública, Kutcher ainda não emitiu uma declaração oficial sobre o caso de Combs.

A detenção de Sean colocou várias figuras públicas sob escrutínio, incluindo Ashton. Enquanto Diddy permanece detido sem direito a fiança, aguardando seu julgamento, o silêncio de Kutcher continua gerando controvérsia.