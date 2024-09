O luxuoso presente de Travis Kelce para Patrick Mahomes em seu aniversário: custou 22 mil dólares.

O quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, celebrou seu 29º aniversário com estilo, e um dos momentos mais marcantes da noite foi o luxuoso presente que seu companheiro de equipe, Travis Kelce, lhe deu. Durante o podcast The Drive, Mahomes revelou que Kelce lhe presenteou com uma exclusiva bolsa de golfe da Louis Vuitton, uma marca que ambos parecem adorar. “Travis me deu uma bolsa de golfe da Louis Vuitton, então será incrível”, disse Mahomes no episódio de terça-feira.

Embora tenha brincado dizendo que não sabia com que frequência poderia usá-la no campo de golfe, ele claramente estava animado com o generoso presente. Embora Mahomes não tenha especificado o modelo exato da bolsa, os preços desses itens de designer variam entre 22.600 e 31.500 dólares.

Kelce, cujo patrimônio líquido aumentou para mais de 100 milhões de dólares no último ano graças ao seu contrato com os Chiefs, trabalhos de atuação e seu bem-sucedido podcast, certamente pode se dar ao luxo desse tipo de presentes. Não é a primeira vez que a marca de luxo francesa aparece na vida de Mahomes, que até mesmo usou uma camiseta da Louis Vuitton com o icônico monograma na festa de seu aniversário após a vitória dos Chiefs sobre os Cincinnati Bengals.

Um presente exclusivo (Agencias)

Além disso, a esposa de Mahomes, Brittany, também é uma grande fã da Louis Vuitton, especialmente de suas bolsas. Embora Patrick ainda não tenha recebido o presente de sua esposa naquele momento, ele mencionou que alguns de seus outros companheiros de equipe também o surpreenderam com sapatos e outros presentes incríveis. A festa de aniversário de Mahomes foi um grande evento.

Em sua luxuosa casa, cercado por amigos, familiares e colegas de equipe, o jogador celebrou em grande estilo. A decoração incluía arcos de balões em tons de vermelho e preto, bandeiras personalizadas e lembranças da festa com o rosto do jogador da NFL. Em vez de um bolo de aniversário tradicional, Mahomes optou por soprar as velas em um enorme bolo de biscoitos. Uma celebração cheia de luxo, amizade e momentos inesquecíveis!