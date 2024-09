Jennifer Lopez está preparando um novo filme romântico para a Netflix e retorna às suas raízes

Jennifer Lopez continua com sua bem-sucedida carreira em Hollywood

Jennifer Lopez continua expandindo seu relacionamento com a Netflix e agora se prepara para estrelar uma nova comédia romântica intitulada ‘Office Romance’. Desta vez, a renomada atriz e cantora se associará a Brett Goldstein, duas vezes vencedor do Emmy por seu papel na bem-sucedida série ‘Ted Lasso’.

ANÚNCIO

O filme, que gerou uma competição feroz entre estúdios, foi finalmente adquirido pela Netflix, consolidando Lopez como uma das figuras mais proeminentes da plataforma. Este novo projeto marca a terceira colaboração entre Jennifer Lopez e a Netflix. Seus dois filmes anteriores para a plataforma, ‘A Mãe’ e ‘Atlas’, foram um grande sucesso.

Jennifer Lopez procura ampliar ainda mais sua relação com a Netflix

‘A Mãe’, lançado em 2023, se posicionou como um dos dez filmes mais assistidos na história da Netflix, com mais de 136 milhões de visualizações em todo o mundo. Por sua vez, ‘Atlas’, um thriller de ficção científica, também conseguiu se destacar entre os títulos mais assistidos em 93 países. Com seu carisma e talento, Lopez continua a se consolidar como uma das figuras mais influentes da indústria do entretenimento.

O roteiro de ‘Office Romance’ está sendo coescrito por Goldstein e Joe Kelly, embora os detalhes específicos da trama ainda estejam sendo mantidos em segredo. O que se sabe é que o filme terá um elenco destacado, que incluirá atores renomados, cujos nomes ainda serão confirmados.

Em relação à produção, estará a cargo da Nuyorican Films, a produtora de Jennifer Lopez, juntamente com a Ryder Picture Company, Goldstein e Kelly. Courtney Baxter também fará parte da equipe como produtora executiva. Além deste novo projeto, Lopez tem estado a trabalhar em outras produções, como o drama desportivo ‘Unstoppable’.

A carreira cinematográfica de Jennifer Lopez não parece ter freios

‘Unstoppable’ é baseado na vida do lutador Anthony Robles e foi recentemente apresentado no Festival Internacional de Cinema de Toronto, consolidando Jlo em produções mais sérias que possam aproximá-la das expectativas da crítica, tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente.

Jennifer Lopez continua demonstrando sua versatilidade e capacidade de atrair audiências tanto na tela grande quanto em plataformas de streaming. A colaboração entre Jennifer Lopez e Brett Goldstein promete trazer uma proposta fresca ao gênero da comédia romântica, e seus fãs estão ansiosos pelo lançamento de ‘Office Romance’ na Netflix.