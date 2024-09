‘Graças a ela, eles se lembraram dele’: música de Miley Cyrus sobre seu ex enfrenta polêmica

Miley Cyrus ressurgiu nos últimos anos como uma verdadeira fênix. Depois de um período turbulento marcado por vícios, escândalos e um relacionamento tóxico com seu ex-marido Liam Hemsworth, a cantora conseguiu se reinventar, o que incluiu fazer as pazes com seu passado como “garota Disney”.

Embora por um tempo tenha sido pensado que sua reconciliação com Hemsworth, após altos e baixos, tinha sido o que a "salvou", a verdade veio à tona quando Miley lançou sua bem-sucedida música "Flowers" em 2023. A música, que rapidamente se tornou um hino de empoderamento para muitas mulheres, revelou tudo o que Cyrus havia sofrido em seu relacionamento com o ator australiano, entre rumores de infidelidades e comportamentos controladores de sua parte.

Miley Cyrus sob ameaça de processo

Com “Flowers”, Miley proclamou que não precisava de mais ninguém para comprar flores ou sair para se divertir, o que foi um golpe direto na narrativa tradicional de término, onde a dor costuma predominar. No entanto, o que muitos fãs notaram imediatamente foi a relação entre “Flowers” e uma música anterior de Bruno Mars, “When I Was Your Man”. Esses paralelismos têm gerado uma nova polêmica que estaria colocando em apuros o sucesso de Cyrus.

Em "When I Was Your Man", Bruno Mars lamenta não ter valorizado o suficiente sua parceira, confessando que "deveria ter lhe trazido flores e levado para todas as festas" ("I should’ve bought you flowers... take you to every party, ‘cause all you wanted to do was dance"). Por sua vez, Miley responde em "Flowers" de uma perspectiva mais empoderada, dizendo que "ela mesma pode comprar flores e ir dançar" ("I can buy myself flowers... I can take myself dancing").

Além dessa conexão entre as duas histórias, foi dito que a música de Bruno Mars é uma das favoritas de Hemsworth, o que aumentou a intriga quando foi lançada.

Agora, surgiram rumores de uma possível ação judicial por parte dos escritores de "When I Was Your Man", que poderiam reivindicar direitos autorais pelas semelhanças entre as duas músicas. No entanto, especialistas da indústria musical, como Joseph Fishman, professor da Faculdade de Direito da Universidade Vanderbilt, descartaram essa possibilidade, pois "usar uma música como referência para expressar uma resposta não é, por si só, uma violação".

Apesar das semelhanças líricas, não há evidências de que Cyrus tenha copiado a melodia, o ritmo ou a estrutura sonora da balada de Mars. Na verdade, como ela explica, “Flowers” utiliza uma cadência e melodia próprias.

Os fãs de Miley Cyrus estão saindo em sua defesa

Enquanto a situação legal de Mars e Cyrus é esclarecida, os fãs têm saído em defesa da cantora. Muitos argumentam que, graças a "Flowers", o mundo se lembrou da icônica música de Bruno Mars, dando-lhe um novo impulso nas plataformas de streaming. Na verdade, as estatísticas revelam que "When I Was Your Man" teve um aumento de 20% em suas reproduções semanais após o lançamento da música de Miley, o que respalda a ideia de que mais do que competição, ambas as músicas se beneficiaram mutuamente.

Em meio às especulações legais, diz-se que, caso uma ação seja movida, poderiam chegar a um acordo para que Miley inclua Mars e seus co-escritores nos créditos de "Flowers" como um gesto de boa vontade, assim como outros artistas fizeram em situações semelhantes. No entanto, até o momento, são apenas teorias dos fãs.

A verdade é que “Flowers” tem se mantido como um dos maiores sucessos de 2023, e apesar das polêmicas, Miley Cyrus continua mostrando que sua voz e sua música têm o poder de mudar narrativas e capacitar milhões de pessoas ao redor do mundo.