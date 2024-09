Filha de Kim Kardashian reaparece e surpreende com transformação, deixando sobrancelhas perfeitas

Se a empresária e modelo Kim Kardashian se orgulha de algo, é da bela família que tem, apesar de estar divorciada de Kanye West, com quem compartilha seus quatro filhos: North, de 11 anos; Saint, de 8; Chicago, de 6; e Psalm, de 5. Em várias entrevistas, ela tem proclamado aos quatro ventos que é uma “mãe feliz”.

Esta terça-feira surpreendeu seus milhões de seguidores nas redes sociais ao compartilhar uma foto de seus 4 filhos no início do ano escolar. Na imagem, Kardashian sorri ao lado de seus quatro pequenos, todos uniformizados para esta nova etapa que estão iniciando.

Desta vez, não foi a influenciadora de 43 anos que chamou a atenção dos seus fãs ao aparecer na fotografia ao natural e sem maquiagem ou glamour que a caracteriza para ocasiões especiais, foi sua filha mais velha quem capturou a atenção, pois estava diferente do que nos dias anteriores.

North e seu rosto diferente

Acontece que North West Kardashian está com as sobrancelhas depiladas e também voltou a usar aparelho ortodôntico depois de tê-los usado pela primeira vez aos 8 anos.

Muitos fãs não perderam a oportunidade de elogiar Kim pelo quão grandes estão seus filhos e pela linda família que ela formou. "Kimberly, como todos estão tão crescidos", "Que linda família!", "Uma bela tribo de fofuras ❤️".

Outros opinaram a favor e contra da nova aparência da primogênita de Kardashian em uma idade tão jovem, pois consideram que se permitem mudar a aparência de suas sobrancelhas nessa idade, é apenas um passo para permitir que ela faça uma cirurgia para mudar um aspecto de seu rosto ou corpo com apenas 11 anos.

"Northie fez as sobrancelhas, uau!", "Me pergunto se estão deixando ela fazer cirurgia plástica porque ela parece muito diferente", "provavelmente um filtro", "Parece ter 17. Tenho uma filha que parece uma criança", "Ela herdou isso da mãe e também os cílios", são alguns dos comentários na publicação do Instagram.

Na imagem em sua conta do Instagram, a modelo usava um traje informal com um sutiã esportivo preto, leggings combinando e uma jaqueta oversized. As meninas usavam uniformes semelhantes e os meninos roupas esportivas.

“A loucura escolar está sobre nós”, escreveu Kardashian em sua conta do Instagram.