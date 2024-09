Calças jeans que Jennifer Lopez usou no seu último encontro com Ben Affleck esgotaram em minutos

Jennifer Lopez não é apenas uma das artistas mais reconhecidas do mundo, mas também um ícone da moda capaz de transformar qualquer peça de roupa em um objeto de desejo. Esse fenômeno foi demonstrado novamente recentemente quando ela foi vista em um encontro com Ben Affleck em Los Angeles, usando uma calça jeans boca de sino que esgotou em minutos depois que as fotos viralizaram.

O poder de Jennifer Lopez de impulsionar tendências é inegável. Não é a primeira vez que a cantora e atriz transforma uma peça em um sucesso de vendas. Ao longo dos anos, JLo foi vista com peças que rapidamente se tornam populares entre seus seguidores e fashionistas de todo o mundo, e desta vez não foi exceção.

Jennifer Lopez volta a ditar tendências e as calças jeans que usou em sua saída com Ben Affleck esgotaram em horas

Durante esta saída, JLo optou por um visual casual, mas sofisticado, combinando uma calça jeans de cintura alta e boca de sino com uma blusa de gola alta preta e óculos de sol no estilo aviador. O detalhe mais comentado do visual foi, sem dúvida, a calça jeans azul escuro usada pela artista.

Estes jeans tornaram-se a peça-chave desta temporada. Poucos minutos após as imagens do seu visual serem compartilhadas nas redes sociais, as lojas online onde as calças eram vendidas relataram que o modelo estava completamente esgotado.

As calças jeans de cintura alta e comprimento extralongo seguem a tendência dos cortes dos anos setenta, que voltaram com força nas últimas temporadas. Seu estilo favorável e versátil fez com que muitos desejassem replicar o visual da Diva do Bronx.

O divórcio e os jeans, os dois temas do momento para os fãs de Jennifer Lopez

Quanto ao encontro, Jennifer Lopez e Ben Affleck foram vistos saindo do luxuoso Hotel Beverly Hills acompanhados por seus filhos, o que alimentou especulações sobre uma possível reconciliação ou pelo menos uma relação amigável entre eles, após os rumores de separação.

Embora os detalhes do seu relacionamento ainda estejam no ar, uma coisa é certa: JLo continua a ser uma referência tanto no amor quanto na moda. As calças jeans que a artista usou já são um sucesso absoluto, mostrando que qualquer peça que Jennifer Lopez use pode se tornar um item essencial da temporada.